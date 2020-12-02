محمد عبدالحليم ينفي مروره بأزمة مادية: بقعد قدام البيت من 50 سنة

حل الفنان محمد عبدالحليم، ضيفًا على برنامج "من مصر" الذي يقدمه عمرو خليل وريهام إبراهيم، عبر فضائية "cbc" في لقاء عبر "سكايب" وذلك بعد انتشار صورة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع فتاة تقول إنه يشتكي من عدم مشاركته في الأعمال الفنية.

وأوضح "عبدالحليم"، أنه كان يجلس أمام منزله، مشيرًا أنه اعتاد الجلوس في هذا المكان منذ عشرات السنين، وكان يجلس معه كبار الفنانين وزملاؤه من معهد الفنون المسرحية.

وأثنى الفنان على نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، مشيرًا أنه صديق له ويتواصل معه باستمرار ويزوره بشكل دائم في منزله.

ونفى "عبدالحليم"، ما تردد عن معاناته بسبب الظروف المادية: "ظروفي كويسة من يوم ما اشتغلت في الوسط ده".

وعن كواليس الصورة أكد الفنان محمد عبدالحليم، أن فتاة كانت تمر من أمامه وتتحدث في هاتفها المحمول وطلب منها عدم إمساك المحمول بهذه الطريقة حتى لا تتعرض للسرقة من اللصوص الذين يركبون الدراجات النارية ويخطفون الهواتف المحمولة، وتعرفت عليه الفتاة وطلبت التقاط بعض الصور معه وطلبت رقم هاتفه للاطمئنان عليه.

وأشار أن الفتاة قالت له إنه لم يقم بأي أعمال فنية منذ 3 سنوات، لافتًا أنه نفى ذلك، وأكد لها أنه يشارك في عمل فني كل عام، وشارك في مسلسل مع المخرج خالد جلال خلال عام 2020، لافتًا أنه فوجئ بعدها باتصالات كثيرة وأنه لم يستطع النوم بسبب كثرة الاتصالات التي وصلت له وتسأل عن حالته المادية: "الساعة 6 بالظبط لقيت التليفون مبطلش رن وكل الناس بتتصل بيا أنت الأستاذ محمد عبدالحليم، أنت عايز حاجة أو محتاج حاجة وكلمت ابنى لأني مش عارف أنام من التليفونات".

وعن المكان الذي يجلس فيه: "كنت قاعد قعدتي المفضلة تحت البيت بجيب كرسي وبقعد عليه وفيه قهوة بقعد عليها من 20 سنة وكنت بقعد نفس القعدة دي من 50 سنة، وكان بيجي لي سعيد صالح ويوسف شعبان ويونس شلبي وأحمد بدير وعادل إمام كان بيقعد معايا نفس القعدة، والمكان ده دفعتي كلها في معهد الفنون المسرحية كانوا بيقعدوا معايا نفس القعدة محمد صبحي وهادي الجيار ولطفي لبيب ونبيل الحلفاوي ويسري مصطفى وزيزي مصطفى وكل دول دفعتي".