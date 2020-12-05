براتب يصل إلى 7 آلاف ريال سعودي.. أبرز 10 وظائف للعمل من البيت في مصر

مع عودة الوجة الثانية من كورونا قد يبحث البعض عن وظائف للعمل من المنزل حتى لا يختلط بالآخرين، ولذلك وفر موقع "فرصنا" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي عددا من الوظائف تستعرضها "الوطن" في التقرير التالي:

وظائف للعمل من المنزل

مصمم جرافيك

اسم الشركة: زهرة الريان.

مقر العمل: التجمع الأول - التجمع الخامس - الزيتون - الشروق - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 4.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5 - 10 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 26 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

معلم لغة عربية

اسم الشركة: معهد اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى.

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

السن المطلوب: 22 -40 سنة.

أساسيات الوظيفة: تناسب ذوي الإحتياجات الخاصة، الإعاقات التالية إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز، استخدام كرسي متحرك، شلل الأطفال، بتر الأطراف.

تسويق إلكتروني

اسم الشركة: مؤسسة تسهيل برو.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: 4 -10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

السن المطلوب: 24 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

الوظيفة تناسب: ذوي الإحتياجات الخاصة، الإعاقات التالية إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز، استخدام كرسي متحرك.

الراتب الأساسي: 4000 - 7000 ريال سعودي.

مصمم جرافيك

اسم الشركة: مؤسسة تسهيل برو.

مقر العمل: السلام - السيدة زينب - الشرابية - الشروق - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

السن المطلوب: 20 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

الوظيفة تناسب: ذوي الاحتياجات الخاصة. الإعاقات التالية إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز، استخدام كرسي متحرك.

الراتب الأساسي: 2000 -5000 جنيه مصري.

رسام أوعية ضغط ومبادلات حرارية

اسم الشركة: مرحب للحلول الهندسية والاستشارات والتدريب.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 1.

سنين الخبرة: 3 - 15 سنة.

السن المطلوب: 24 - 40 سنة.

الوظيفة تناسب: ذوي الاحتياجات الخاصة. الإعاقات التالية إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز، استخدام كرسي متحرك، شلل الأطفال، بتر الأطراف، إعاقة سمعية - صمم.

الراتب الأساسي: 2000 - 8000 جنيه مصري.

مسئولة تلي سيلز

اسم الشركة: كابيتال للاستشارات التأمينية.

مقر العمل: الدقى - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

السن المطلوب: 21 - 28 سنة.

الراتب الأساسي: 500 - 1200 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 2000 - 10000جنيه مصري.

مسوق سوشيال ميديا

اسم الشركة: دليلك للايلتس.

مقر العمل: المقطم - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأكثر.

االسن المطلوب: 21 - 40 سنة.

الراتب الأساسي: 5000 - 6000 جنيه مصري.

مسئول مبيعات داخلية

اسم الشركة: كارنيلى ايجيبت.

مقر العمل: رشدي - الاسكندرية.

العمالة المطلوبة: 5.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

السن المطلوب: 23 - 30 سنة.

الراتب الأساسي: 1000 - 1500 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 500 - 1000 جنيه مصري.

معلم لغة إنجليزية

اسم الشركة: دليلك للايلتس.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

السن المطلوب: 26 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

الراتب الأساسي: 3000 - 4000 جنيه مصري.

محاسب/محاسبة

اسم الشركة: رؤية الخبراء الاستشارية.

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 1.

سنين الخبرة: سنة- ‎5 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 24 - 30 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

الوظيفة تناسب: ذوي الاحتياجات الخاصة. الإعاقات التالية إعاقة حركية خفيفة.