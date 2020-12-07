منها خدمات المنازل وحجز المطاعم.. الخدمات المصرفية المتميزة بالبنوك

تتنافس العديد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، في تقديم العديد العروض والخدمات المتميزة، الأوعية الادخارية، والقروض الشخصية، التي تناسب احتياجات العملاء، لجذب المزيد من العملاء، منها البرامج المصرفية المميزة التي تتيح للعملاء عدد من الخدمات، كحجز تذاكر الطيران، العناية بالمنزل، وحجز المطاعم والسينمات، وغير من متطلبات الحياة اليومية.

وتستعرض "الوطن" التفاصيل الكاملة، لبرنامج الخدمات المصرفية المتميزة، المقدمة من عدد من البنوك منها الإمارات دبي الوطني، بنك cib، وبنك مصر.

تفاصيل الخدمات المصرفية المميزة من بنك الإمارات دبي الوطني

يتيح البنك خدمات "لايف ستايل" فقط لعملاء الخدمات المصرفية المميزة، حيث يمكن للعميل الاستفادة من أكثر 999 خدمة متوفرة في أي وقت وأي مكان منها الخدمات التالية:

1ـ إجراءات السفر.

ـ حجز تذاكر الطيران.

ـ حجز الفنادق.

ـ حجز الجولات السياحية.

ـ إنهاء إجراءات السفر.

2ـ دفع الفواتير

ـ المدفوعات البنكية.

ـ فواتير المنزل والطاقة.

ـ أقساط السيارة.

ـ سداد مصاريف الجامعة والمدرسة.

3ـ خدمات VIP

ـ خدمات الاستقبال في المطار.

ـ خدمات التوصيل بالسيارة من المطار فور الوصول.

ـ إجراءات الجوازات بالمطار.

4ـ الإجراءات الحكومية

ـ تجديد بطاقة الرقم القومي وجواز السفر.

ـ تجديد رخصة السيارة.

ـ أوراق الملكية وعقود المنازل.

ـ المساعدات القانونية.

5ـ العناية بالمنزل

ـ العناية بالمنزل ورعاية الأطفال.

ـ تصميمات الديكور وتنسيق الحدائق.

ـ خدمات نقل الأثاث.

ـ خدمات السباكة والكهرباء والنجارة والحراسة.

6ـ الترفيه

ـ حجز التذاكر للحفلات.

ـ تخطيط المناسبات والفعاليات.

ـ المناسبات الخاصة.

7ـ الطعام

ـ حجز طاولات بالمطاعم وخدمات توصيل الطعام للمنزل.

ـ الطلبات الخاصة.

8ـ خدمات التوصيل والنقل

ـ توصيل واستلام من الباب للباب.

ـ نقل أي شيء بغض النظر عن الحجم.

ـ توصيل المبالغ النقدية لأي مكان.

9ـ المساعدة على التسوق

ـ الزهور.

ـ الهدايا.

ـ الملابس.

ـ الإلكترونيات والأجهزة المنزلية.

ـ الكتب.

ـ التسوق.

10ـ الصحة واللياقة

ـ حجز مواعيد الأطباء.

ـ الفحوصات الطبية.

ـ حجز الجيم والـ spaومتخصصي اللياقة والصحة والعناية الشخصية مثل النظر والأسنان والبشرة والتحكم بالوزن>

11ـ خدمات السيارات

ـ بيع وشراء سيارة.

ـ تأجير سيارة.

ـ خدمات الصيانة.

ـ إنهاء الإجراءات والأوراق.

تفاصيل خدمات CIB Wealth الفاخرة

أتاح البنك CIB Wealth لتلبية احتياجات العميل ورفاهيته من خلال مجموعة المنتجات والخدمات المصرفية الحصرية وهي:

ـ صالات استراحة ومراكز خدمة حصرية لعملاء CIB Wealth.

ـ مركز خدمة حصري لعملاء CIB Wealth على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع على رقم (VIP) 19847.

ـ الأولوية في إنهاء المعاملات البنكية بجميع فروع CIB.

ـ مسئول مصرفي خاص لعملاء CIB Wealth.

ـ مسئول خدمات خاص بمجموعة مختارة من فروع CIB.

ـ الأولوية في خدمات الصرف النقدي بالفروع.

ـ حجز السفر، حجوزات الفنادق، وتذاكر السفر والرحلات البحرية واستخراج التأشيرات وبرامج الحج والعمرة.

ـ خدمة حجز مواعيد مع الأطباء، حجز مواعيد من الأطباء والمستشفيات وغيرها من الخدمات الطبية، بالإضافة على حجز النوادي الصحية.

ـ خدمات التسوق، شراء الهدايا والورود داخل مصر وخارجها.

ـ خدمات السفر، خدمة النقل من المطار، خدمة الاستقبال داخل المطار والدخول المجاني لصالات الاستراحة.

ـ إدارة المنزل، توفير جليسة أطفال، وخدمات النظافة، وإصلاح أعطال المنز، وشراء وبيع المنازل.

ـ خدمات VIP، حجز تذاكر السينما والمسرح والحفلات.

ـ الدعم الخاص لأداء مجموعة متنوعة من المصالح والخدمات الحكومي، تجديد بطاقة الرقم القومي، جواز السفر، أو استخراج شهادة ميلاد وغيرها.

ـ خدمة دفع الفواتير، التليفون والإنترنت ومصاريف المدارس والجامعات وفواتير المرافق.

ـ حجوزات المطاعم، ترتيب حجوزات المطاعم وتنظيم الحفلات.