أسعار بورصة الدواجن اليوم الاثنين 7-12-2020 في مصر

شهدت أسعار بورصة الدواجن استقرارا في الأسعار اليوم الاثنين الموافق 7 ديسمبر، وذلك بعد أن سجلت ارتفاعا طفيفا بمقدار جنيها واحدا أول أمس، وذلك بعد استقرار دام أكثر من أسبوعين، وفقًا لما صرح به الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، حيث وصل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء إلى 19 جنيها من المزرعة.

أسعار الدواجن اليوم وفقًا للغرفة التجارية

وجاءت أسعار البيع المعلنة كالتالي:

ـ سجل سعر بيع الكيلو المعلن بالمزارع 19 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 24 جنيها.

ـ سجلت كرتونة البيض 25.5 جنيها بالمزرعة لتباع للمستهلك بسعر 30 جنيها.

وأوضح رئيس الشعبة أن التضارب بين الأسعار المعلنة والمتداولة يضر بمصلحة المستهلك، مشيرا إلى أن السياحة كان لها دور كبير في انتعاش بورصة الدواجن.

توقعات بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة

وعلق رئيس الشعبة على توقعات أسعار بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه من الصعب توقع حالة بورصة الدواجن أو أن نجزم بترقب ارتفاع أو انخفاض في الأسعار، نظرا لعدم إمكانية توقع تحسن مؤشرات الاقتصاد العالمي أو تراجع وزيادة القوة الشرائية، حيث إن هذا لا يتحدد إلا بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا، مؤكدا على ضرورة توافر عدد من المعايير التي يمكن من خلالها تحديد الأسعار، يأتي على رأسها وجود تحديد نسب الزيادة بأسعار الأعلاف، تحديد المزراع المنتجة، عدد المستهلكين، كمية الأمهات المنتجة بالمزارع، بالإضافة إلى كميات الذرة الصفراء والصويا.

وأشار "السيد" إلى أن استقرار الأسعار ليس في مصلحة المربي وخاصة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف، مشيرا إلى أن السوق سيشهد خروج العديد من التجار خلال الفترة المقبلة، اذا استمرت الأسعار على تلك الوتيرة، لافتا إلى أن السعر العادل للمربي، يعادل 24 جنيها، حيث تبلغ التكلفة الفعلية ما يقرب من 22 جنيها.

إنتاج مصر من الدواجن

تنتج مصر سنويا ما يقرب من 1.6 مليار طائر، ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، وذلك وفقا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة.

وناشد "عبدالعزيز" الدولة بضرورة إنشاء بورصة للدواجن، للسيطرة على السوق، وخاصة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف التي وصل إلى 7600 جنيها للطن، فالأعلاف تمثل 70% من سعر الدواجن، كما لفت إلى ضرورة وضع الآليات التي تضمن الأسعار العادلة للمستهلك والمربي، مؤكدا ضرورة انتباه الدولة لمنع تداول الدواجن الحية، والوقوف على التكلفة الفعلية للمنتج، لوضع سعر عادل قبل الانخراط في مشكلة خروج التجار من السوق، فاستمرار الأسعار على تلك الوتيرة يتسبب في خسائر فادحة للتجار، تجعلهم غير قادرين على المضاربة بالسوق.

وكانت شهدت أسعار بورصة الدواجن حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الشهور القليلة الماضية، كما وصلت إلى أدنى مستوى لها خلال عام 2020 متأثرة بجائحة فيروس كورونا المستجد.