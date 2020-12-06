أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 6-12-2020 في مصر

شهدت أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد الموافق 6 ديسمبر، استقرارا في الأسواق المصرية، وذلك بعد أن شهدت حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الشهور القليلة الماضية، كما وصلت إلى أدنى مستوى لها خلال عام 2020 متأثرة بجائحة فيروس كورونا المستجد.

أسعار الدواجن اليوم وفقًا للغرفة التجارية

وقال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية في حديثه لـ"الوطن" إنّ سعر كيلو الدواجن البيضاء، استقر اليوم في الأسواق المحلية، حيث وصل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء من المزرعة نحو 19 جنيها، في حين يصل سعرها للمستهلك في السوق إلى 22 - 24 جنيها، والتي تختلف من منطقة لأخرى.

وأضاف أن سعر كرتونة البيض ارتفع، حيث سجل من المزرعة حوالي 25.5 جنيها من المزرعة ويتراوح سعرها للمستهلك في المحلات والسوبر ماركت ما بين 29 و30 جنيها.

وأوضح رئيس الشعبة أن التضارب بين الأسعار المعلنة والمتداولة يضر بمصلحة المستهلك، مشيرا إلى أن السياحة كان لها دور كبير في انتعاش بورصة الدواجن.

وأكد السيد، أن أسعار الفراخ البلدي اليوم، تتراوح بين 34 إلى 36 جنيها بالمزرعة، وذلك بعد حالة من التذبذب في الأسعار شهدتها بورصة الدواجن، على مدار الأشهر القليلة الماضية، ما بين الارتفاع والانخفاض.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة أنّ الساسو سجّل 33 جنيهًا، والأوراك 32 جنيهًا، والبانيه 75 جنيهًا، واستقرت أسعار الرومي اليوم وصلت إلى 55 جنيهًا للكيلو فى السوق المحلية، وبلغت أسعار البط اليوم 45 جنيهًا للكيلو.

إنتاج مصر من الدواجن

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.

ووفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، فإن بورصة أسعار الدواجن انخفضت بنسبة تتجاوز الـ40%، مقارنة بالإقبال على سوق اللحوم البيضاء.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أنّ مصر تنتج مليار دجاجة سنويًا، 30% منها إنتاج ريفي، بالإضافة إلى 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي، بينما ارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.

وأرجع سبب انخفاض الأسعار إلى زيادة المعروض من الدواجن في المزارع، مع استمرار الدورة الانتاجية، فضلًا عن تراجع القوة الشرائية للمواطنين، التي جعلت عدد كبير من المستهلكين يلجئون إلى شراء ما يلزمهم فقط، بسبب وجود أولويات في الوقت الراهن لدي الأسرة المصرية.

وتعافت بورصة الدواجن جزئيًا بسبب عودة الطلب مرة أخرى على اللحوم البيضاء، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع طفيف في أسعارها خلال الأيام الماضية.