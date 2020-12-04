بورصة الدواجن اليوم الجمعة 4-12-2020 في مصر

تذبذبت أسعار بورصة الدواجن، ما بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة الماضية، حتى سجلت استقرارا على مدار الأسبوع الماضي، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأعلاف.

وتستعرض "الوطن"، أسعار بورصة الدواجن وأسعار البيض والمنتجات الأخرى في الأسواق اليوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر، كالتالي:

أسعار بورصة الدواجن اليوم

قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر الدواجن وصل داخل المزرعة إلى 19 جنيها، بينما تصل للمستهلك في المحلات 22 جنيها بحسب المنطقة.

وأوضح إلى أن أسعار كرتونة البيض وصل في السوق المصرية ليتم بيعه من المزرعة 25 جنيها، ويصل سعر كرتونة البيض للمستهلك في السوق والسوبر ماركت ما بين 30 و31 جنيها.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أن البط الحي يباع بـ 36 جنيهًا بينما المجمد يتراوح بين 45 و47 جنيها، بينما الديك الرومي يباع في المزرعة بـ 27 جنيها ويصل للمستهلك في الأسواق بسعر 38 جنيها.

ونوه عبدالعزيز بأن سعر الكتكوت، وصل في الأسواق المحلية لـ5 جنيهات.

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة أن السعر العادل للكيلو جرام من الدواجن البيضاء يجب أن يكون ما بين 23 – 24 جنيهًا منذ شهرين، وبشكل خاص بعد أن شهدت اسعار العلف ارتفاع خلال الفترة القليلة الماضية، ليصل سعر الطن 7 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار الدواجن أثر بشكل كبير على صغار المربين والتجار، بسبب اقتراب السعر البيع من التكلفة.

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.

رحلة أسعار الدواجن خلال الشهور الماضية

ووصلت أسعار بورصة الدواجن إلى أدنى مستوى لها خلال عام 2020، ولكن منذ ما يقرب من شهرين، بدأت الأسعار في الارتفاع التدريجي مرة أخرى، حتى اقتربت الأسعار من تكلفة إنتاجها، وذلك بسبب عودة الطلب عليها مرة أخرى.

وفي آخر شهر يونيو الماضي، انخفضت أسعار الدواجن انخفاضًا ملحزظا بقيمة 25% حسب ما أعلنت الغرفة التجارية، كما سجلت أسعار الدواجن 25 جنيهًا لكيلو المزارع بتراجع يصل إلى 7 جنيهات، ليصل سعر الكتكوت إلى 12 جنيهًا.

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة أنه حتى الآن لم يمكن معرفة سبب تذبذب أسعار الدواجن في السوق المحلية، حيث إن السعر العادل للكيلو جرام من الدواجن البيضاء يجب أن يكون ما بين 23 – 24 جنيهًا منذ شهرين، خاصة بعد ارتفاع أسعار العلف، حيث تجاوز سعر الطن 7 آلاف جنيه، مؤكدًا على أن انخفاض أسعار الدواجن أثر بشكل كبير على صغار المربين والتجار، بسبب اقتراب السعر البيع من التكلفة.