عائد من ووهان بعد مرور عام: خطر كورونا مستمر.. ووجودي في مصر كرامة

استرجع الدكتور مروان عادل الفقي، مدرس الأمراض المعدية بكلية الطب البيطري بجامعة بنها، ذكريات رحلة عودته من مدينة "ووهان" الصينية منذ عام بسبب تفشي فيروس كورونا هناك.

وأضاف "عادل" خلال اتصال عبر "سكايب"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، ويقدمه الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم، "زي اليومين دول من سنة كان القلق يخيم الصين، لكن دلوقتي احنا موجودين في مصر ودي لوحدها كرامة إنك موجود في بلدك والخطر قل بنسبة كبيرة معنويا وهي سنة ولسة صعبة مستمرة".

وأشار إلى أن العالم متأهب للموسم الثاني للفيروس، وبالرغم من انخفاض الأعداد في الصين كان يظن أن الخطر زال، ولكن رفضوا استقبالهم إلا بعد شهر مارس المقبل.

واحتفل الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم في حلقة اليوم الأحد 6 ديسمبر بمرور عام على انطلاق برنامج "من مصر" المذاع على فضائية “cbc”.