"ملحقوش يفرحوا".. وفاة نائبين وإصابة 7 أعضاء بالبرلمان بفيروس كورونا

"تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن" مثل شعبي طُبق على عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بمحافظات مصر المختلفة، بعدما نال فيروس "كورونا" منهم وقضى على فرحتهم بالفوز في الانتخابات بعدما بذلوا جهودًا كثيرة خلال الآونة الأخيرة من أجل الوصول للبرلمان، فهناك من استطاع مقاومته وأُصيب بّه فقط وتعافى منه أو في طريقه للتعافي، وهناك من لم يستطع مقاومته وانتصر عليه وكان سببًا في القضاء عليه قبل أنّ يفرح بمقعده في برلمان 2021.

كورونا يصيب 4 نواب في الفيوم دفعة واحدة

أصيب 3 نواب بفيروس كورونا، بالإضافة إلى عضو مجلس الشيوخ ونجله، حيث أكد مصدر طبي لـ"الوطن" إصابة كل من الدكتورة مرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب في القائمة الوطنية عن مقعد المرأة، وكامل فيصل موسى عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا عن حزب "مستقبل وطن"، وعبد القادر الجارحي عضو مجلس الشيوخ عن الدائرة الرابعة ومقرها مركزي أبشواي ويوسف الصديق وأمين عام حزب "مستقبل وطن" بالفيوم بالإضافة إلى إصابة نجله أيضًا.

كما أكد المصدر، إصابة النائب والمرشح السابق منجود الهواري بالفيروس، موضحًا أنّ "الجارحي" و"نجله" و"فيصل" والدكتورة مرفت أعراضهم بسيطة ويخضعون للعزل المنزلي، بينما تدهورت حالة النائب والمرشح السابق منجود الهواري وتم إخضاعه للعزل في أحد المستشفيات بالقاهرة.

إصابة النائبة شيرين عبدالعزيز القشاش وزوجها بفيروس كورونا

وأصيبت الدكتورة شيرين عبدالعزيز القشاش، عضو مجلس النواب الحالي والمنتخب، التي نجحت عن القائمة الوطنية من أجل مصر عن حزب مستقبل وطن، وزوجها، بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت مصادر مقربة من النائبة أنها تخضع هي وزوجها للعزل المنزلي، وفق بروتوكولات وزارة الصحة، تحت إشراف مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، موضحا أنها وزوجها حالتهما الصحية مستقرة.

وقال القبطان مجدي القاضي، زوج النائبة شيرين القشاش، في تصريحات لـ"الوطن"، أنهما خضعا لمسحة في مستشفى حميات ميت خلف بشبين الكوم، والتي أكدت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

إصابة نائب شبين الكوم وزوجته بكورونا

وأعلن اللواء أحمد مدين، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد.

وقال، اليوم، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين الكوم، في تصريحات لـ"الوطن"، إن بعض أعراض فيروس كورونا ظهرت عليه وحالته الصحية مستقرة، مؤكدا أنه يخضع للعزل المنزلي برفقة زوجته وفق تعليمات وزارة الصحة، وتحت إشراف المديرية.

ونفى "مدين" إصابة أولاده بفيروس كورونا، موضحا أنه كان في الفترة الأخيرة بعيدا عنهم ولم يكن مخالطا لهم.

إصابة عضو مجلس نواب و7 من أسرته بفيروس كورونا

قال الصحفي علاء عصام وعضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر، إنّ 7 أشخاص من أسرته أصيبوا بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بجانب إصابته رغم أنه أخذ جميع الاحتياطات أثناء مشاركته في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ومشاركته في اللقاءات الجماهيرية وارتداء الكمامة لكنه أصيب من زوجته التي مرضت قبله بـ 5 أيام بعد أن ظنوا أنه مجرد دور برد.

وأوضح أن والدة زوجته ووالداتها أصيبوا وكذلك أخت زوجته وأخته وكذلك ابنة عمها وأختها ووالداتها، وظهرت عليه الأعراض بعد 9 أيام من الإصابة.

وألمح إلى أن المرض في هذه الموجة الثانية سريع الانتشار ولكن الأعراض أقل من الأعراض التي صاحبت الموجة الأولى التي عرفها من أصدقائه.

"لم يحتفل بفوزه".. تفاصيل وفاة أول نائب ببرلمان 2020 بكورونا

حالة من الحزن سيطرت على أهالي قرية الرملة ومدينة بنها، إثر الإعلان عن وفاة الدكتور جمال حجاج نائب بنها وكفرشكر، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ليصبح أول نواب برلمان 2020 الراحلين حتى قبل أن يحتفل بفوزه أو يستخرج الكارنيه.

كان النائب أعلن مطلع الشهر الجاري إصابته وبعض أفراد أسرته بفيروس كورونا يوم 5 نوفمبر الماضي خلال إجراء انتخابات البرلمان في الجولة الأولى من المرحلة الثانية، ومع إعلان فوزه رسميا بالمقعد ضمن مرشحي ائتلاف الاحزاب بقيادة مستقبل وطن عن حزب الشعب الجمهوري والذي يشغل منصب أمينه العام في محافظة القليوبية، ولكن لم يمهله القدر للاحتفال بالفوز لتعلن وفاته مساء الجمعة عقب توقف القلب وعدم النجاح في إسعافه داخل قسم العزل بمستشفى التأمين الصحي النموذجي ببنها.وفاة اللواء محمد إبراهيم مرشح مجلس النواب في القناطر بـ كورونا

وتوفى، اللواء محمد إبراهيم مرشح مجلس النواب، عن دائرة القناطر الخيرية وقليوب، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي اصيب به منذ عدة أيام، وجرى حجزه بأحد المستشفيات، حتى وافته المنية اليوم.

ونعت عدد من حملات مرشحي مجلس النواب الفقيد، مؤكدين خالص تعازيهم لأسرته ومحبيه وحملته الانتخابية، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.