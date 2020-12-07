لو هتأجر.. 9 نصائح خلي بالك منها وأنت بتكتب عقد الإيجار الجديد

أصبح الحصول على شقة تمليك حلما صعب المنال خاصة على كثير من الشباب المقبل على الزواج، لذا يصبح التأجير واحدا من الحلول المؤقتة التي يمكن اللجوء إليها.

ويعتبر الإيجار الجديد واحدا من أهم طرق الحصول على شقة مناسبة خلال فترة محددة، لكنها تتطلب دفع تأمين، وإذا لم تنتبه خلال العقد فقد تخسر الكثير من الأموال، لذا ترصد "الوطن" ضمن خدمتها لقرائها على مدار الساعة، أهم النصائح التي يجب الانتباه إليها خلال كتابة التعاقد، وفقًا للمحامية نجلاء حسن والتي جاءت كالآتي:

خطوات كتابة عقد إيجار جديد

يجب أن تكتب بخط واضح وكبير "عقد ايجار جديد" أعلى صفحات التعاقد، وحتى يمكن الاعتماد على نموذج جاهز مع تعديل بعض البنود لتكون متناسبة مع الظروف.

اذكر جميع الأطراف في العقد بوضوح، مثل اسم المالك والمستأجر وعنوان كلا منهما، ويمكن إضافة بيانات أخرى، مثل المهنة، رقم الهاتف، وأي تفاصيل أخري.

قم بوصف الوحدة بشكل دقيق العنوان، رقم الشقة، مساحتها، عدد الغرف، هل هناك ملحق لها مثل حديقة، هل الشقة مؤثثة أم لا.

حدد مدة العقد، وخاصة تاريخ البداية والنهاية بدقة، وهل يمكن إنهاء التعاقد بشكل مبكر أم يجب التزام الطرفين طوال الفترة، ويجب تحديد ما إذا كان هناك تعويض يدفعه من يتسبب بالضرر من طرف لآخر.

اذكر جميع البنود المالية الخاصة بالشقة، بداية من قيمة التأمين على الوحدة، وانتبه إلى أن ذلك المبلغ لن تسترده ما لم تكن الوحدة في حالة جيدة، كما يجب تحديد موعد استرداد التأمين في حالة انتهاء التعاقد.

قيمة الإيجار، موعد السداد، هل هناك غرامة تدفع في حالة تأخر السداد.

كتابة بند يوضح طبيعة العقار المستأجر بأنه لنشاط سكني أو تجاري.

تحديد عواقب انتهاك أحد بنود العقد، في حالة التخلف عن سداد الايجار، وتحديد الاجراءات التي سيتم اتخاذها مثل الاخلاء واستعادة الملكية.

يجب أن يوقع كلٌ من المالك والمستأجر حتى يصبح العقد حيز التنفيذ.