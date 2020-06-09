"العب في بيتك".. تأجير الـ"بلاي ستيشن" حيلة أصحاب الأجهزة أمام الإغلاق

على مدار شهرين تقريبا، فرضت الحكومة حظر الحركة الجزئي وأغلقت بعض المحال منها محال البلاي ستيشن، للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وخوفًا على أرواح المواطنين من أن يطولهم الوباء.

ومع مرور الوقت تمكن الملل من الأغلبية وطالهم الروتين خاصة فئة الشباب، لتتجه أنظارهم نحو وسيلة ترفيه أخرى، وهي الـ"بلاي ستيشن"، بعد أن اتجه أصحابه إلى تأجيرة مقابل مبلغ من المال.

حيلة جديدة استخدمها أصحاب محال البلاي ستيشن، ليستغلوا بها أجهزتهم بشيء مفيد ماديًا وفي نفس الوقت لا يتعارض مع تعليمات الدولة، حتى وجدوا ضالتهم في تأجير تلك الأجهزة في البيوت ليلًا وأخذها صباحًا.

يوم كامل يأخذ فيه الشخص جهاز الـ"بلاي ستيشن" في مقابل 100 جنيه، تلك هي القيمة المادية التي يحصل عليها أصحاب الأجهزة، وفقًا لـ مهاب علي، صاحب محل "score"، لافتًا إلى أن بدء وقت العمل منذ 7 مساءً وحتى الوقت نفسه في اليوم الثالث، وإذا أراد الشخص استكمال إيجار يوم آخر، فيدفع المبلغ ويظل الجهاز لديه.

الإقبال على إيجار أجهزة الـ"بلاي ستيشن" جيد للغاية، حسبما قال "مهاب"، لـ"الوطن": "عندي 4 أجهزة ومأجرهم كلهم لحد 3 أيام قدام، وموضوع الحظر ده جه علينا بفايدة بصراحة، وفي نفس الوقت بنساعد الناس متنزلش، اقعد في بيتك والعب براحتك".

تطهير الأجهزة وتعقيمها أكثر ما يهم إسلام صابر، صاحب محل بلاي ستيشن بحدائق القبة، حيث يخشى أن يسبب انتقال الأجهزة من فرد لآخر الفيروس لذا ينظف سطح الأجهزة بالكلور والكحول، ويوصي المستأجرين بالحفاظ على نظافته.

يروي "إسلام"، لـ"الوطن"، مدى استفادته المادية من تأجير الأجهزة في أوقات الحظر، "وأنا فاتح المحل مكنتش بيجيلي الفلوس دي كل يوم، أنا دلوقتي بيجيلي 500 جنيه من تأجير الـ5 أجهزة بتوعي، من غير ما أدفع مياه وكهربا في المحل".