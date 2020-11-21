القباج: تأجير شقق للمضارين من الطقس السيئ بدلا من الخيم.. وسيدة المطر "مرزوقة"

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة لديها 26 مركز إغاثة على مستوى الجمهورية، لتقديم كافة سبل الحماية للمواطنين في أي أزمة، إذ جرى تغيير استراتيجية تعاملها مع المواطنين في أزمة الطقس السيء التي ضربت البلاد مؤخرًا، فبدلًا من توفير الخيم، جرى تأجير بعض الشقق لكي ينتقل المضارون من وحداتهم السكنية إليها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "ON": "بعض الناس يتعنتون حال مغادرة وحداتهم، وجرى إخلاء عمارة جبريًا، وبعض الأسر طلبت كتابة تعهد بمسؤوليتهم عن وجودها في أماكنها".

وتابعت "القباج"، أن الوزارة تقدم الأغذية للأسر المضارة وكل المفروشات والدعم المالي التي يمكنها العيش به وإصلاح أي أضرار تحدث للمنازل، على غرار ما حدث في أزمة السيول مع بداية هذا العام، وصرف تعويض عن الأصول الإنتاجية المضارة بمبالغ مالية تصل إلى 15 ألف جنيه.

وأردفت، أن الوزارة لديها 150 سيارة دفع رباعي من مجموعات إنقاذ لسحب السيارات من أماكن تجمع المياه، إذ جرى التنسيق معها قبل الأزمة: " قمنا بتأمين أنفسنا بموازنة من وزارة المالية، وأقول لزملائي اصرفوا وملكوش دعوة بالفلوس والإجراءات لأني مش هوقف وأقول إجراء".

القباج عن سيدة المطر: "ست مرزقة"

وحول سيدة المطر، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي: "ست مرزقة، اتصلت بنا سيدة إماراتية وتبرعت بشقة، وجالها أكتر من متبرع، مكنتش عاوزة تتحرك من مكانها قبل ما يجيلها شقة، ونفتح باب منظم في الوزارة للتبرع والتطوع للاستعداد للأزمات".

وأردفت: "عندما قابلتها في مكتبي كان ذلك شيئًا مشرفًا للغاية، وسننظم طريقة للتعامل مع مثل هذا النموذج المشرف".