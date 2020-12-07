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الجيش الليبي يأمر كل وحداته بالتأهب: كونوا على درجة عالية من الحذر

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محمد عزالدين
08:34 ص | الإثنين 07 ديسمبر 2020
الجيش الليبي

الجيش الليبي

أكّد الجيش الوطني الليبي التزامه وتمسكه باتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وأعرب الجيش الوطني عن القلق إزاء الحشود المتزايدة للمليشيات في طرابلس ومصراتة، وكذلك عمليات نقل مليشيات وأسلحة ومعدات عسكرية باتجاه خطوط التماس غرب سرت والجفرة.

وأكّد أنَّه أصدر تعليمات وأوامر إلى كافة وحدات القوات المسلحة أن تكون على درجة عالية من الحذر وعدم الانجرار وراء الاستفزازات التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد الموقف.

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