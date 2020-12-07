تجهيزات الأحياء لانتخابات الإعادة فى دائرة بورفؤاد ببورسعيد

استعدت أحياء الدائرة الأولى بورفؤاد والشرق والعرب والضواحى ببورسعيد لانتخابات مجلس النواب اليوم بتجهيز مقار اللجان الانتخابية لإجراء الإعادة بين المرشحين حسن طارق عمار من حزب مستقبل وطن ومحمد سامر عامر مستقل على المقعد الفردى وسط أمنية مشددة.

وتابع اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي، استمرار أعمال التجهيزات النهائية وتكثيف أعمال النظافة العامة حول محيط مقار اللجان الانتخابية بالضواحى ورفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات داخل وحول محيط اللجان الانتخابية بمدرستي أحد الابتدائية وبدر الابتدائية والإمام محمد عبده والإمام الحسين بمنطقة بنك الإسكان وعدد من مقار اللجان الأخرى، كما أنهى عمال إدارتى الصيانة والكهرباء بالحي وإصلاح وصيانة دورات المياه وأعمدة الإنارة العامة داخل وحول محيط اللجان الـ15 الواقعة داخل نطاق الحى.

كما واصل عمال إدارة الحدائق بالحى إزالة الهيش والحشائش الخضراء داخل جميع اللجان الانتخابية وذلك في إطار جهود الحى المستمرة لتجهيز كافه مقار اللجان الانتخابية الواقعة داخل نطاق الحي.

وأكد اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحي، على الاستمرار فى تقديم كافة الدعم اللوجيستى لللجان الانتخابية قبل وأثناء بدء عملية الاقتراع في انتخابات مجلس النواب حتى تخرج بصورة حضارية ومشرفة كما سيتم الإشراف على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيرس كورونا المستجد على الناخبين خلال سير العملية الانتخابية.

كما تابع عادل عبد الفتاح رئيس حي العرب، أعمال إدارة تحسين البيئة بعمال ومعدات الحي لرفع كفاءة محيط مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية بشارع محمد على وتجريف الرمال ورفع كفاءة الأرصفة استعدادا للمرة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

كانت اللجنة الوطنية المشرفة على الانتخابات بمحكمة بورسعيد الابتدائية قد أعلنت حصول للدائرة الأولى بورفؤاد والشرق والعرب والضواحي فردى عن حصول طارق حسن عمار مرشح حزب مستقبل وطن على 10350 صوت بنسبة 22.58 % وسامى عامر 4791 صوت بنسبة 10.45%، وأن إجمالي الناخبين بالدائرة الأولى248.337 صوت وحضر 54.431 ناخب وإجمالي الأصوات الصحيحة 45.840 صوت والباطلة 8591 صوتا ويمثل الدائرة مقعد واحد.