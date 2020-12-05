"الهجرة": نتعاون مع ألمانيا لتعزيز الهجرة الآمنة والحد من"غير الشرعية"

قال محمد شكري، مدير عام شؤون المنظمات الدولية بوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه منذ عام 2016 لم يخرج أي مركب هجرة غير شرعية من المياه المصرية، كما أنه تم افتتاح المركز المصري الألماني للحد من الهجرة غير الشرعية في أول شهر نوفمبر الماضي، موضحًا أن التفاوض مع ألمانيا في هذا الشأن بدأ منذ عام 2017.

وأضاف شكري، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن المركز يوفر معلومات عن سوق العمل الألمانية، وذلك لتجنب حدوث أي مشكلات، مشيرا إلى أن المركز يعمل ضمن برنامج "التنمية من أجل الهجرة" العالمي، كما أنه يهدف لتعزيز الهجرة الآمنة.

وأوضح مدير عام شؤون المنظمات الدولية بوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن المركز يهدف للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، كما أن مبادرة "مراكب النجاة" هي إحدى توصيات مؤتمر شباب العالم في 2019، وذلك بتعاون وزارة الهجرة مع الجهات المعنية، فالوزارة تنظم حملات توعية من ناحية التثقيف والمعرفة لتفادي ما يحدث.

وتابع : "الوزارة أيضا تتابع الشق الدولي خاصة في الدول الأوروبية التي لديها تخوف من الهجرة غير الشرعية، وسيتم تعميم تجربة المركز مع عدد من الدول خلال الفترة المقبلة".

حرصت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، على تقديم الدعم والإرشادات للمصريين في الخارج، في ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وقامت بوضع إرشادات على صفحتها الخاصة.

وأكدت الوزارة على اتباع الإرشادات والخطوات للمصريين فى الخارج، حال تعرضهم لأي مشكلة، خلال عملهم بالخارج أو إقامتهم خارج الوطن، وذلك حتى يضمنوا حقوقهم ويحصلوا عليها بالطرق القانونية.