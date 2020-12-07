الذهب يواصل استقراره.. والغرفة التجارية: نأمل في انتعاشة بأعياد الميلاد

شهدت أسعار الذهب، استقرارًا سعريًا لليوم الثالث ليباع عيار 24 بـ926 جنيهًا، وعيار 21 بـ810 جنيهات، وعيار 18 بـ694 جنيهًا، والجنيه الذهب بـ6 آلاف و486 جنيهًا.

وقال الدكتور وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إنَّ عدد كبير من محلات الصاغة ستشهد نموًا كبيرًا في المبيعات خلال الفترة المقبلة التي يقبل فيها المواطنون على شراء هدايا أعياد الميلاد.

وأضاف "واصفي" لـ"الوطن"، أنَّ التصاميم الإيطالية تأتي في المرتبة الأولى عالمياً وخاصة عيار 18، وتعتبر الأكثر طلباً من قبل المستهلكين، خاصة أنَّها تتميز بتصاميم إبداعية جعلت لها مكانة وحصة كبيرة في السوق، مبينًا أنَّ مبيعات المشغولات الذهبية "لازوردي" دائماً تسجل مستويات طلب أعلى من السبائك والعملات الذهبية.

وأكّد أنَّ هبوط الأسعار يشجع زيادة الطلب الاستهلاكي للأفراد، فيما ينخفض الطلب الشرائي للصناديق المتداولة بالبورصة والبنوك المركزية العالمية.

وتابع أنَّ سوق الذهب سيظل مذبذبًا بين الارتفاع والانخفاض حتى النصف الثاني من شهر يناير المقبل، وبعدها تتضح الرؤى، إلا أنّ المعدن النفيس يتجه نحو مزيد من الخسائر حتى نهاية 2020، إذا عُززت الآمال بشأن لقاحات كورونا.

وبحسب نادي نجيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، فإنَّ الذهب لا يزال الملاذ الآمن خاصة وسط تزايد أعداد إصابات الموجة الثانية لفيروس كورونا.

واستكمل "نجيب"، أنَّ الذهب سريع المكسب لسهولة تداوله ومعرفة مصنعيته وأسعاره العالمية، وهو الأنسب للمصريين وعاداتهم وتقاليدهم خاصة لدى العائلات بمحافظات الصعيد.