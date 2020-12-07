إصابة 6 أشخاص في حوادث سير بسوهاج

أصيب شخصان، اليوم في انقلاب سيارة بدائرة مركز ساقلته بسوهاج، كما أصيبت طالبتان بكسور وجروح متفرقة في انقلاب سيارة تقلهم بدائرة مركز طهطا، كما شهد طريق أسيوط الزراعي إصابة شخصين في تصادم ملاكي وميكروباص، تم نقل المصابين لممستشفى سوهاج الجامعي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور شرطة المراغة بورود بلاغًا بانقلاب سيارة بالطريق الزراعي الغربي بناحية بني هلال دائرة المركز، انتقل الي مكان الواقعة ضباط المباحث وتبين أنه أثناء سير سيارة أجرة قيادة "أحمد.ا.ع" 46 عامًا، يقيم بناحية "الجريدات" دائرة مركز طهطا إختلت عجلة القيادة بيده ما أدى لإنقلابها علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة كلاً من "إسراء عبد الحميد محمد" 19 عاما طالبة، مصابة باشتباه كسر في العمود الفقري "داليا علاء مهدي" 19 عاما طالبه مصابة باشتباه كسر في القدم اليمني وكدمات متفرقة، وتقيمان بدائرة قسم طهطا، تم نقل المصابتين لمستشفى سوهاج الجامعي، وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة.

وتبلغ لمركز شرطة ساقلته انقلاب سيارة بالطريق الزراعي الشرقي بناحية الفراسية، انتقل الي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "محمد.ا.م" 32 عاما عامل ويقيم بدائرة مركز أخميم اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى لانقلابها علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة، "حمدان.م.ح" 33 عامًا، عامل ويقيم بذات الناحية بكسور وجروح متفرقة بالجسم وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وأسفر تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بجوار كوبري الحمادية على طريق أسيوط سوهاج الزراعي عن إصابة شخصين، تم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي للعلاج، وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.