أسعار الذهب اليوم الاثنين 7-12-2020 في مصر: مستقر لليوم الرابع

شهدت أسعار الذهب استقرارًا لليوم الرابع على التوالي، ليثبت سعر المعدن الأصفر عند نفس النقطة منذ يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد تذبذب واضح في الأسعار خلال الأيام الماضية.

وترصد "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة وفقًا لبداية التعاملات الصباحية اليوم، الاثنين 7 ديسمبر الحالي على النحو التالي:

الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 911 و913 جنيهًا.

الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21 بين 797 و799 جنيهًا.

الذهب عيار 18 اليوم

تباين سعر الذهب عيار 18 بين 683 و685 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب بين 6376 و6392 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

وارتفعت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا، اليوم الاثنين، حيث دعمت بيانات ضعيفة للوظائف الأميركية الآمال حيال مزيد من التحفيز المالي، وإن كان التفاؤل بشأن نشر لقاحات للوقاية من فيروس كورونا كبح المكاسب.

ووفقًا لما نقلته العربية عن وكالة "رويترز" فقد صعد السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1841.93 دولار للأونصة، في حين تقدمت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2% لتسجل 1844.20 دولار.

وكانت بيانات صدرت يوم الجمعة أظهرت أقل قدر من الوظائف الجديدة خلال ستة أشهر بالاقتصاد الأميركي في نوفمبر.

ويعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم الذي قد ينجم عن تحفيز ضخم، غير أنّ مكاسب المعدن جاءت محدودة في ظل استعدادات بريطانيا لتصبح أول دولة تستخدم لقاح فايزر/بيونتك لمرض كوفيد-19 هذا الأسبوع.

ونزلت الفضة 0.1% إلى 24.15 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 1% إلى 1044 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم 0.7% إلى 2359.05 دولار للأونصة.

استمرار تذبذب أسعار الذهب حتى منتصف يناير 2020

وقال الدكتور وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إنّ إقبال المواطنون على شراء هدايا أعياد الميلاد من الممكن أن يتسبب في نموًا كبيرًا في مبيعات الذهب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، أنَّ الهبوط في الأسعار يساعد على زيادة الطلب الاستهلاكي للأفراد، فيما ينخفض الطلب الشرائي للصناديق المتداولة بالبورصة والبنوك المركزية العالمية.

وأوضح "واصف" أنّ التذبذب في سوق الذهب بين الارتفاع والانخفاض سيظل قائمًا حتى النصف الثاني من شهر يناير 2021، لتتضح بعد ذلك الرؤى، إلا أنّ المعدن النفيس يتجه نحو مزيد من الخسائر حتى نهاية 2020، إذا عُززت الآمال بشأن لقاحات كورونا.

ووفقًا لتصريحات سابقة لنادي نجيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، فإنَّ الذهب لا يزال الملاذ الآمن خاصة وسط تزايد أعداد إصابات الموجة الثانية لفيروس كورونا، مؤكدًا أنَّ معدن الذهب يعد سريع المكسب لسهولة تداوله ومعرفة مصنعيته وأسعاره العالمية، ويعتبر هو الأنسب للمصريين وعاداتهم وتقاليدهم خاصة لدى العائلات بمحافظات الصعيد.