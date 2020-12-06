أسعار الذهب اليوم الأحد 6-12-2020 في مصر: مستقرة

شهدت أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية حالة من الاستقرار لليوم الثاني على التوالي مقارنة بنهاية التعاملات أمس، حيث سجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في محلات الصاغة 799 جنيها، وهي نفس الأسعار التي انتهت بها البورصة العالمية مساء أمس.

وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب على النحو التالي:

الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 911 و913 جنيهًا.

الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21 بين 797 و799 جنيهًا.

الذهب عيار 18 اليوم

تباين سعر الذهب عيار 18 بين 683 و685 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب بين 6376 و6392 جنيهًا.

فقدان الذهب بريقه

وقال بنك أوف أميركا الجمعة الماضية إن المستثمرين عززوا مشترياتهم من الأصول العالية المخاطر مثل الأسهم الأسبوع الماضي بينما سحبوا المال من الذهب الذي يُعتبر ملاذا آمنا، إذ قدمت انفراجات كبيرة بشأن لقاح مضاد لكورونا آمالا في أن الاقتصادات قد تقترب من العودة إلى وضعها الطبيعي في 2021، وفقا لموقع العربية.

وقال بنك الاستثمار الأمريكي استنادا إلى بيانات من إي.بي.إف.آر إنه جرى ضخ 115 مليار دولار في صناديق الأسهم وهو رقم قياسي في الأسابيع الأربعة الفائتة.

وشهدت صناديق السندات دخول تدفقات بقيمة 9.7 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الثاني من ديسمبر.

وعلى النقيض، شهد الذهب الذي يُعتبر ملاذا آمنا نزوح تدفقات بقيمة تسعة مليارات دولار في الأسابيع الثلاثة الماضية.

ويثير إنفاق حكومي هائل وتحفيز من البنوك المركزية أيضا الآمال في عودة التضخم من سبات استمر عشر سنوات، وساعد ذلك الأوراق المالية للخزانة المحمية من التضخم في أن تستقطب ملياري دولار الأسبوع الماضي وهو ثاني أكبر إجمالي أسبوعي.

أسعار الذهب عالميا

وتجاوزت أسعار الذهب عالميا مكاسب تقدر بنحو 3% منذ بداية الأسبوع الجاري، حيث سجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 1840.75 دولار للأوقية في التعاملات المبكرة صباح أمس الجمعة، وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1844.10 دولار.

وسجلت الأسهم العالمية مكاسب ضخمة خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن أعلنت عدد من الشركات عن فعالية لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى إعلان بريطانيا استلامها أول دفعة من لقاح شركة فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتك.

نصائح لشراء الذهب

ووجه رئيس شعبة الذهب نصيحته للمهتمين بشراء الذهب بالتوجه لشراء السبائك الذهبية وتجنب شراء المشغولات إذا كان الغرض استثماري، لتجنب الخسارة في سعر المصنعية.

وقال إنّه من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب مجددًا، فبعد أن شهدت موجة من الارتفاع خلال الشهرين الماضيين، انخفضت الأسعار مره أخرى لتقترب من الأسعار الطبيعية.

وأشار رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إلى أنّ السعر العادل للذهب هو حساب قيمة استخراجه، إذ يمكن استخراج 6 جرامات من الذهب من طن من الرمال.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الشهور القليلة الماضية، متأثرًا بجائحة فيروس كورونا المستجد، وما أحدثته من تراجع في الأقتصاد العالمي.