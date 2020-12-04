اليوم.. وزارة الأوقاف تفتتح 27 مسجدًا في 10 محافظات

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم، 27 مسجدا في 10 محافظات، ليكون إجمالي ما افتتح من أول سبتمبر الماضي، وحتي اليوم 535 مسجدا.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن الافتتاحات تأتي في إطار خطتها لعمارة بيوت الله مبنىً ومعنىً، وأن المساجد التي ستفتتح اليوم، على النحو التالي:

مديرية أوقاف أسيوط: مسجد "اليوسفي، والأمير سنان، والجنايبة، وفرغل شيمي، وجلال جمعة، والحاج رمضان مكاوي، والشعبانية.

مديرية أوقاف كفر الشيخ: مسجد "عزبة جمعة، والفتح بالكفر الجديد، والرحمة، والمرحوم محمد الدسوقي، وعزبة سلامة، وعبد العال حسن، وعاشور، والسلام، والرحمة بالعونة".

مديرية أوقاف الدقهلية: مسجد النشرة.

مديرية أوقاف بني سويف: مسجد بني موسي الشرقي.

مديرية أوقاف القليوبية: مسجد سرى

مديرية أوقاف المنيا: مسجد "مركز شرطة سمالوط، والنور الأحمدي، ومحمود الصاوي".

مديرية أوقاف البحيرة: مسجد الرحمة آل زيدان.

مديرية أوقاف بني سويف: مسجد التوبة الشوبك بإهناسيا.

مديرية أوقاف الشرقية: مسجد "القرابية، والغبشان".

مديرية أوقاف الأقصر: مسجد الزهراء.

إحلال وتجديد 1023 مسجدا وفرش أكثر من 1200.. حصاد عمارة المساجد في 2020

وحققت وزارة الأوقاف، خلال عام 2020، كثيرا من الإنجازات، أهمها في مجال عمارة المساجد، على مستوى إحلالها وتجديدها وفرشها وصيانتها وترميمها.

ووصل إجمالي ما صرف على إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد أكثر من 6 مليارات جنيه في 6 سنوات، وأجري إحلال وتجديد وصيانة وترميم نحو 3203 مساجد.

وخلال عام 2020 عملت الوزارة علي تحقيق إنجازات في ملف عمارة المساجد شملت:

1- إحلال وتجديد وصيانة وترميم 1023 مسجدا، منها 640 تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها من موازنة وزارة الأوقاف ومواردها الذاتية، بتكلفة مالية بلغت 813.419.585 جنيها، و383 أخرى تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها بالجهود الذاتية، تحت إشراف الوزارة.

2. حققت وزارة الأوقاف رقما قياسيًّا في افتتاح المساجد الجديدة، التي أنشئت بمعرفتها أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشرافها؛ إذ افتتح 508 مساجد جديدة، خلال الثلاث أشهر الماضية.

3- فرش أكثر من 1200 مسجد، بمساحة بلغت نحو 380 ألف مترا مربعا، منها 782 مسجدا فرشت من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف، بمساحة فرش بلغت نحو 250 ألف مترا مربعا من السجاد المحراب، الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور، المملوك لهيئة الأوقاف المصرية، بتكلفة بلغت 43.359.384 جنيها، بالإضافة إلى فرش نحو 418 مسجدًا على مساحة 130 ألف مترا مربعا بالجهود الذاتية، في ضوء اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله عز وجل، وتهيئتها للمصلين مبنىً ومعنىً.