"الإحصاء" عن العلاقات بين مصر وفرنسا: روابط تاريخية وثقة متبادلة

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، بيانا، حول العلاقات الثنائية المصرية ـ الفرنسية التي تقوم على روابط تاريخية تستند الى الصداقة والثقة المتبادلة، حيث تعتبر فرنسا شريكا اقتصاديا بالغ الأهمية لمصر.

ويتضمن البيان التبـادل التجاري بين البلدين، حجـم الاستثمارات المباشرة بينهما، وكذا التحويلات الجارية، وأيضا أعداد المصريين الموجودين بفرنسا حتى نهاية عام 2019.

التبادل التجاري بين مصر وفرنسا

1ـ بلغ حجم التجارة بين مصر وفرنسا خلال عام 2019 نحو 2,4 مليار دولار، بينما سجل 1,6 مليار دولار خلال الفترة من يناير ـ سبتمبر عام 2020.

2- إجمالي قيمة الصادرات المصرية من كافة السلع والمنتجات خلال الفترة من يناير -سبتمبر 2020 بلغت 412 مليون دولار بينما كانت 654 مليون دولار خلال عام 2019، في حين بلغت الواردات المصرية من فرنسا خلال الفترة من يناير- سبتمبر 2020 نحو 1231 مليون دولار بينما كانت 1746 خلال عام 2019.

ثانيا: حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين مصر وفرنسا

ـ بلغ أجمالي الاستثمارات الأجنبية الوافدة( المتحصلات) من فرنسا 448,8 مليون دولار ، في حين بلغ اجمالي الاستثمارات المغادرة( المدفوعات) الى فرنسا 1312,6 مليون دولار متضمنة سداد أقساط القروض ليكون ميزان الاستثمارات الأجنبية لصالح الجانب الفرنسي بنحو 863,8 مليون دولار خلال عام 2018/2019 .

ـ وبلغت تحويلات المصريين العاملين في فرنسا 112,8 مليون دولار في حين بلغت تحويلات الفرنسيين العاملين الى فرنسا 11,6 مليون دولار وكان ميزان التحويلات الجارية في صالح الجانب المصرى بنحو 101,2 مليون دولار خلال عام 2018/2019 .

ـ بلغت تحويلات المصريين العاملين في فرنسا 112,8 مليون دولار في حين بلغت تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر الى فرنسا 11,6 مليون دولار وكان ميزان التحويلات الجارية في صالح الجانب المصري بنحو 101,2 مليون دولار خلال عام 2018/2019.

ثالثاً: عدد المصريين الموجودين بفرنسا

ـ سجل عـــدد المصريين المتواجديـــن بدولـــة فرنســـا طبقا لتقديرات البعثة (416,250) حتى نهاية عام 2019.