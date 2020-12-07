"التأمينات": صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس أول يناير

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه سيتمّ صرف الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس أول يناير المقبل.

ولفت إلى أن المستحقين للعلاوات الخمس هم المحالين للمعاش اعتبارًا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015، وحتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدني، وتصل قيمة كل دفعة 25% من القيمة الكلية للعلاوات الخمس المتجمدة، حيث تم صرف الدفعة الثانية مع معاش شهر أكتوبر، بعد إعلان ضم 60 ألف مستحق جديد في أغسطس الماضي من القطاع الخاص، والقطاع العام السواقط من دفعة يوليو الماضية التي استفاد منها 2.4 مليون مواطن، وستُصرف الدفعة الرابعة أول ابريل 2021.

بدء صرف معاشات الشريحة الثالثة لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه

وبدأت منافذ صرف المعاشات التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، استقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، صرف معاشات الشريحة الثالثة لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه، والبالغ عددهم 1.7 مليون مستفيد، وذلك على مدار يومين.

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات، إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي "ATM"، مشيرًا إلى أن هناك نحو 10.5 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، يتقاضون معاشاتهم بتكلفة إجمالية تُقدر بـ18 مليار جنيه.

تحويل نظام التأمين الاجتماعي في مصر إلى هيئة رقمية

وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، إنه جار تحويل نظام التأمين الاجتماعي في مصر إلى هيئة رقمية، ووضع توقيتات معيارية معلنة لأداء أي خدمة تأمينية، ووضع مدونة سلوك وظيفي للعاملين في الهيئة، مشيرًا إلى رفع كفاءة العاملين في الهيئة، وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين بيئة الاستثمار للتأمينات، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية.