محافظ القاهرة يتفقد لجان إعادة "النواب" بمدينة نصر ومصر الجديدة

تفقد محافظ القاهرة، الدكتور خالد عبدالعال، لجان إعادة انتخابات مجلس النواب في دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة.

وزار الدكتور خالد عبدالعال لجنة الجامعة العمالية بمدينة مصر، للاطمئنان على حسن سير العملية الانتخابية والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشهد دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة إعادة على مقعد واحد للفردي، يتنافس عليه عمرو السنباطي، مرشح حزب مستقبل وطن، وسمر فرج فودة المرشحة المستقلة.

يُذكر أنه في الجولة الأولى حصد مرشح مستقبل وطن محمد مصطفى السلاب والمستقل طارق شكري المقعدين المخصصين الدائرة.