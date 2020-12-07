عبر ميناء الإسكندرية.. مصر استوردت سيارات بـ 5.7 مليار جنيه خلال نوفمبر

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر نوفمبر المنقضي عن 18 ألف و161 سيارة، بينهم 16845 سيارة ملاكي، و1316 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار، فضلا عن 721 رسالة قطع غيار سيارات.

وبحسب بيان صادر عن جمارك السيارات بالإسكندرية، اليوم الاثنين، بلغ إجمالي قيمة السيارات الملاكي والنقل ورسائل قطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال نوفمبر حوالي 5 مليارات و717 مليون جنيه.

وحصّلت جمارك السيارات بالإسكندرية ضرائب ورسوم جمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات عن تلك السيارات وقطع الغيار تقدر بحوالي مليار و861 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية واتفاقية "أغادير" خلال شهر نوفمبر حوالي 2 مليار جنيه.

من ناحية أخرى، قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء، إن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء تقوم باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما تقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات ، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع ، ورفع معدلات الشحن والتفريغ بالميناء.