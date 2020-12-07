بدء انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الإسكندرية الخميس المقبل

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، عن بدء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي الجاري، الخميس المقبل، بفتح باب الترشح وسحب الاستمارات، مشيراً إلى أن الجامعة استعدت للانتخابات لإتاحة بيئة تنافسية عادلة، ليتمكن الطلاب من اختيار ممثليهم بإرادة حرة، مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وشدّد رئيس الجامعة، في تصريح له، اليوم، على أهمية المشاركة فى انتخابات الاتحادات الطلابية، تحقيقا لمفهوم الديمقراطية والحرية، لتخريج أجيال واعية قادرة على تحمل المسئولية المجتمعية، والنهوض بمصر.

وطالب عمداء الكليات بتحقيق الانضباط خلال سير العملية الانتخابية لتتم بشفافية وديمقراطية حتى يتسنى لكافة الطلاب المشاركة وتقديم أفكار ورؤى إبداعية تعكس إستراتيجية الجامعة في بناء شخصية قوية لطلابها قادرة على تحمل المسئولية واتخاذ القرار.

وأوضح الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه من المقرر إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين يوم الأحد 13ديسمبر، علي أن يتم تلقي الطعون الاثنين 14 ديسمبر وفحصها في اليوم التالي مباشرة، وإعلان الكشوف النهائية الأربعاء 16 ديسمبر، وبدء الدعاية الانتخابية 17 ديسمبر، فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر والإعادة في اليوم التالي.

ولفت إلى أن انتخابات اللجان وأمناء الكليات ومساعديهم ستجري يوم الثلاثاء 22 ديسمبر، وفي اليوم التالي 23 ديسمبر ستجري انتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس إتحاد طلاب الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم علي مستوي الجامعة.