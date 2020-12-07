ضبط 1242 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع..

فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (6,4 طن "لحوم وكبده مُجمدة") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية .

ضبط (1,23 طن "دواجن") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطهيها وتقديمها لجمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتجهيز وتحضير المأكولات تابع لأحد المطاعم بدون ترخيص ) بمحافظة الإسكندرية .

ضبط (46,85 طن "ملح طعام") معبأة داخل عبوات وشكائر مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية غير صالحة للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة ملح الطعام بدون ترخيص) بمحافظة الغربية .

ضبط (378400 قطعة "حلوى جافة" بدون مستندات ومجهولة المصدر) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية .

ضبط (3,656,500 قرص أدوية خاصة بالأمراض المزمنة) مهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مديرين مسئولين عن مخزنين تابعين لصيدلية وشركة أدوية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة .

ضبط (8 طن "أسمدة زراعية") خاصة بأحد البنوك الزراعية ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قدرت قيمتها بـ (28000 جنيهاً) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة كفرالشيخ .

ضبط ( 7,5 طن أعلاف حيوانية بدون مستندات ومجهولة المصدر) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.