ضبط 1397 قضية تموينية خلال 24 ساعة.. منها 3 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه

إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع..

فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (10 طن "أجزاء وهياكل ومفروم دواجن") غير صالحة للإستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتُشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيدا ً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة الإسماعيلية.

ضبط (2,09 طن "دواجن مجمدة") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتُشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيدا ً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة بالجيزة.

ضبط (2 طن "أسماك مدخنة – ملح طعام ") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وغير مدون عليها تاريخ إنتاج أو صلاحية وتُشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيدا ً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة الأسماك "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.

ضبط (1 طن "مفروم وهياكل دواجن") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.. تمهيدا ً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مجزر وثلاجة لحفظ السلع الغذائية ) بمحافظة الإسماعيلية.

ضبط (3,15 طن "دقيق بلدى مدعم" مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق تم تجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء) .. قدرت قيمتها بـ (17167 جنيه) .. بحوزة (قائد عربة "كارو") أثناء سيره بمحافظة البحيرة.

ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى) بمحافظة الجيزة .. لقيامه بالتلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف وهمية .. مما أسفر عن رصد إستيلاء المذكور على مبلغ (203618 جنيه) دون وجه حق مقابل إنتاج الخبز دون إنتاجه فعلياً.

ضبط (8 طن بولى بروبلين بدون مستندات مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج" – 3000 عبوة بلاستيكية فارغة شفافة مدون عليها علامات تجارية وهمية وغير مسجلة "منتج نهائى" – 2ماكينة خط إنتاج) .. تمهيدا ً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج البلاستيك "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

ضبط (3,5 طن أعلاف حيوانية بدون مستندات "مجهولة المصدر") .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.

كما تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.. أسفرت عن ضبط عدد (50) قضية بإجمالى مضبوطات (19,566 عبوة "سجائر - معسل")

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.