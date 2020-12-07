74 سفينة و2800 حاوية.. نشاط ملحوظ في حركة البضائع بميناء الإسكندرية

سجل ميناء الإسكندرية، نشاطاً في حركة السفن والشاحنات والبضائع، اليوم، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة بالميناء 74 سفينة تحمل سلع وبضائع إستراتجية.

ووفقا لبيان صادر عن الميناء، تتواجد 30 سفينة على الأرصفة، بينها 6 سفن حاويات و18 سفينة بضائع عامة، إلى جانب سفينة واحدة تحمل موادا بترولية، فضلا عن دخول وخروج 10 آلاف و179 شاحنة عامة من وإلي مينائي الإسكندرية والدخيلة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقُدر إجمالي عدد الحاويات المتداولة بـ 2838 حاوية، وقال الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إنه يجري تفريغ بضائع واردة من الخارج تزن نحو 72 ألف و959 طن، فضلا عن تصدير 31590 طن إلى الخارج.

من جانبه، أكد رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، أن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء تتخذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أنه يجري التنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع.

وأفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر نوفمبر المنقضي عن 18 ألف و161 سيارة، بينها 16845 سيارة ملاكي، و1316 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار، فضلا عن 721 رسالة قطع غيار سيارات.

وبحسب بيان صادر عن جمارك السيارات بالإسكندرية، بلغ إجمالي قيمة السيارات الملاكي والنقل ورسائل قطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال نوفمبر حوالي 5 مليارات و717 مليون جنيه.

وحصّلت جمارك السيارات بالإسكندرية ضرائب ورسوم جمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات عن تلك السيارات وقطع الغيار تقدر بحوالي مليار و861 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية واتفاقية أغادير خلال شهر نوفمبر حوالي 2 مليار جنيه.