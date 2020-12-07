الرئيس السيسي يلتقي وزيرة الدفاع الفرنسية بقصر "الإنفاليد"

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، بقصر "الإنفاليد" الوطني بباريس فلورانس بارلي، وزيرة الدفاع الفرنسية.

وأُقيمت للرئيس السيسي مراسم الاستقبال الرسمي وتمّ عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، وذلك فق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وتناول اللقاء، بحث جوانب التعاون العسكري بين البلدين وتطويره في المرحلة المقبلة.

وأكّدت "بارلي" التطلع لترسيخ الجانب العسكري والأمني في علاقات التعاون بين البلدين، تلك العلاقات التي تمثل ركيزة للاستقرار والأمن في منطقة المتوسط، خاصة في ضوء الدور المهم والحيوي الذي تقوم به مصر في تحقيق التوازن الإقليمي.

الرئيس يؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات العسكرية والأمنية وبرامج ونظم التسليح مع فرنسا

وأكّد الرئيس من جانبه حرص مصر على تعزيز العلاقات العسكرية والأمنية وبرامج ونظم التسليح مع فرنسا، وذلك في إطار علاقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في ضوء التحديات المتصاعدة في منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط، الأمر الذي يتطلب تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين من أجل مواجه تلك التحديات.

كما شهد اللقاء، التباحث بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من الأزمات والقضايا الإقليمية، خاصة مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة المسلحة في المنطقة.