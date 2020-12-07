خبراء: توقعات بتثبيت أسعار البنزين في يناير

تشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حيث ارتفعت إلى ما يقرب من 5 دولارات للبرميل الواحد.

ومن المقرر، أن تعلن وزارة البترول والثروة المعدنية عن الأسعار الجديدة الخاصة بالبنزين والسولار خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل، والذي يعد المرة الأولى التي سيتم فيها تحديد الأسعار خلال العام الجديد 2021.

وارتفعت أسعار النفط خلال الشهور الماضية إلى 48 دولار للبرميل بعد قرارات منظمة "أوبك" واتفاق "أوبك بلس" علي خفض كميات الإنتاج من النفط للدول الأعضاء وغير الأعضاء، والذي ساهم بشكل كبير في رفع الأسعار خاصة بعد أنتشار فيروس كورونا وفرض القيود والعزل المنزلي، ما أدى إلى انخفاض الطلب وزيادة المعروض.

ومن جانبه، قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ اقتصاد البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، إنه من المتوقع أن يتم تثبيت أو رفع أسعار الوقود في مصر خلال يناير المقبل، خاصة أن أسعار النفط لم ترتفع بشكل كبير، مستبعدًا صدور قرار بخفض الأسعار بشكل كبير.

وأضاف القليوبي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الأسعار كان يمكن أن ترتفع بالتأكيد إذا استقرت الدول في اجتماع "أوبك بلس" الماضي على قرار الخفض والكميات التي ستخفض والدول التي ستقوم بذلك، حيث أن الاجتماع ناقش أنه لابد من التخفيض دون وضع آلية لهذا التخفيض.

وأشار إلي إنه في الغالب سيتم تثبيت الأسعار أو رفعها بشكل طفيف لا يتعدى 4% أي 25 قرشًا لبنزين 80.

أما الدكتور رمضان أبو العلا الخبير البترولي، فتوقع تثبيت الأسعار خلال انعقاد لجنة تحديد أسعار الوقود في بداية العام المقبل.

وأضاف "أبو العلا" أن تحديد الأسعار يتم بناءً على سعر البرميل والذي يعد منخفضًا عن سعره في موازنة الدولة وبشكل عام عن السابق، وكذلك سعر صرف الدولار والذي يعد مستقر خلال الفترة الماضية فضلًا عن انخفاضه بعدة قروش مقابل الجنيه المصري، وكذلك قيمة النقل والمصروفات الأخرى التي لم تتغير بشكل كبير.