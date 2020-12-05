"مستثمري الغاز": مصر تقود أفريقيا لتحقيق أقصى استفادة من البترول

قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، إن مصر فى طريقها لقيادة القارة السمراء لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لرخاء شعوبها عن طريق استغلال الثروات الطبيعية وخاصة البترولية بالإضافة إلى استغلال الطاقات البشرية الهائلة لإحداث تنمية حقيقية بالبلدان الأفريقية.

وأكد سعد الدين فى تصريحات صحفية، اليوم، السبت، أن مصر تمتلك كل الخبرات والإمكانيات والأدوات اللازمة التي تؤهلها لقيادة وصناعة مستقبل التنمية فى أفريقيا في ملف الطاقة كمحرك رئيسى للتنمية الاقتصادية الشاملة، مثلما حدث فى منتدى غاز المتوسط وأصبحت مصر مركزا إقليميا للغاز ومحورا مهما للتنمية في الشرق.

وأشاد رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال برؤية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى تعظيم العوائد من قطاع الطاقة على أفريقيا خلال استضافة مصر حدث توقيع اتفاقية تعاون بين البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسم) ومؤسسة استثمارات الطاقة الأفريقية (إيكورب) التابعة لمنظمة الأبوالتي لدفع جهود التنمية من خلال خطط واضحة تهدف إلى جذب الاستثمارات في قطاعات الطاقة والتعدين بكل أرجاء القارة الأفريقية.

وكشف أن توقيع هذه الاتفاقية يأتى فى إطار خطة تنفيذ أجندة مصر للتنمية المستدامة 2063 التى وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال ترأسه للاتحاد الأفريقي، من خلال الاستثمار في البنية التحتية والتحول الرقمي وتمكين المرأة والشباب ودعم الشراكة مع القطاع الخاص والترويج للاستثمار في القارة الإفريقية.

وأوضح أن الثروات الطبيعية فى القارة السمراء لم تستغل بعد وما تقوم به مصر فى تعزيز الاستفادة من تلك الثروات هو عمل إنسانى ستنعكس آثاره الإيجابية على زيادة وتيرة التنمية بالدول الأفريقية وتحقيق الرخاء لشعوبها، مشيرا إلى أن الاستثمار في ملف الطاقة والبترول يفتح آفاق واسعة لقطاعات الصناعة والإنتاج والتنمية الشاملة.