كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي بكفر الشيخ والشرطة تساعد ذوي الهمم

تصدّر كبار السن والسيدات، وذوو الاحتياجات الخاصة، المشهد أمام صناديق الاقتراع بلجان كفر الشيخ الانتخابية، وحرصوا على المشاركة في اختيار من يمثلهم تحت قُبة البرلمان خلال الفترة القادمة، وظهرت مشاركة المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في تلك الانتخابات بالقرى خاصة التي ينتمي إليها المرشحون أكثر من المدن.

وحرصت قوات التأمين التابعة لوزارة الداخلية على مساعدة كبار السن والمرضى، في الإدلاء بأصواتهم، وتم مساعدة الناخبين في الوصول إلى صناديق الانتخاب، كما تم توفير كراسي متحركة في أغلب لجان المحافظة.

وفتحت اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ، أبوابها أمام الناخبين أول ايام إعادة انتخابات مجلس النواب 2020، حيث تستقبل 801 لجنة فرعية، مليوني و350 ألف ناخب، وتضم المحافظة 4 لجان عامة و801 مركزا انتخابيا، وسط تواجد مكثف من الشرطة، واتباع الإجراءات الاحترازية.

وقال رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، ورئيس اللجنة العامة وغرفة تسيير انتخابات مجلس النواب بكفر الشيخ، إن هناك 4 لجان عامة، و801 لجنة فرعية بقرى ومدن المحافظة.

وأشار إلى تحديد عضو هيئة قضائية "قاض أو وكيل نيابة" لكل لجنة، إضافة إلى الاستعانة بعدد من الموظفين الإداريين من العاملين بالمحكمة والجهات الإدارية، وعدد آخر من العاملين بالقطاعات الحكومية بالمحافظة.

وأضاف رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالمحافظة، أن عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في كفر الشيخ مليونان و350 ألف مواطن، مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية سواء باللجان أو بالمحكمة، لضمان سلامة الناخبين.

واستعدت المحافظة لإجرائء جولة الإعادة، وأكد جمال نور الدين، حافظ كفر الشيخ، جاهزية المحافظة لإجراء الإعادة بتوفير كافة متطلبات العملية الانتخابية وراحة الناخبين، مشيراً إلى أنه يتابع تجهيز المقار الانتخابية واللجان الفرعية لإجراء انتخابات الإعادة لمجلس النواب 2020م، معلنا رفع حالة الطوارئ.

ولفت إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب 2 مليون و350ألف مواطن، يدلون بأصواتهم في 801 مقر انتخابي، مؤكدة تجهيز وتعقيم وتطهير الاستراحات، وتعقيم وتطهير اللجان ،وتوفير استراحات للناخبين وكراسي متحركة لكبار السن، ومولدات كهربائية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، برئاسة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، تتابع وتتلقى تقارير من رؤساء المدن، ومن الغرف الفرعية، التي تم ربطها بغرفة عمليات المحافظة، لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات وأعمال التطهير والتعقيم.

وأضاف المحافظ، أن رؤساء المدن والوحدات القروية، تفقدوا مقار الانتخابات الفرعية ال801 بقرى ومدن المحافظة، لمتابعة تجهيزها وتطهيرها وتعقيمها، وفرشها ، ورفع كفاءة دورات المياه العمومية، والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وتوافر وصلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية، وتوافر طفايات حريق مع وجود عناصر مدربة على استخدامها، فضلاً عن رفع درجة الاستعداد في مختلف الوحدات الصحية والمستشفيات وفرق الإسعاف.

وأضاف نور الدين، أنه تم توفير كراسي ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء المدرسة لراحة كبار السن مع تدبير كرسي متحرك بكل مقر واختيار مقر لجان التصويت الفرعية بالدور الأرضي مراعاة ظروف كبار السن والمرضى ذوي الاحتياجات الخاصة، ومراجعة أعمال الإنارة داخل غرف اللجنة الرئيسية وتوفر المياه، مشدداً على توفير خط تليفون أرضي مع رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بقطاعات الصحة، والإسعاف، والحماية المدنية.

وأكد إنشاء مظلة أمام كل مركز انتخابي، لحماية الناخبين من الشمس وتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التأكيد على الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والمتابعة الدورية لأعمال تعقيم وتطهير اللجان والمقار الانتخابية، والتشديد على ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي ضمن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وتجهيز أماكن المبيت وتوفير مولدات كهربائية و ساتر رملي.