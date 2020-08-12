كبار السن والسيدات يتصدرون المشهد في ثاني أيام الانتخابات بكفر الشيخ

شهدت لجان كفر الشيخ، في اليوم الثاني بانتخابات مجلس الشيوخ إقبالاً متوسطا، بينما تصدر كبار السن والسيدات المشهد الانتخابي.

ووفرت المحافظة وقوات الشرطة المطهرات والكمامات لتوزيعها على المواطنين مجاناً، كما تطوع شباب لتنظيم صفوف العملية الانتخابية.

وتابع محافظ الإقليم، أعمال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والمُشكلة لمتابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020.

وشهدت لجان كفر الشيخ الانتخابية، تأمينا من قبل رجال الشرطة، وقال مصدر بمديرية أمن كفر الشيخ، إن مدير الأمن اللواء خالد العزب، شدد على تنفيذ خطط تأمين مقار اللجان الانتخابية، وتفعيل إجراءات تفعيل القانون والسيطرة الشوارع المؤدية إلى مقرات اللجان.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، أمس، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.