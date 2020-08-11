صور.. متطوعون يصطحبون كبار السن للتصويت في لجان "الشيوخ" بكفر الشيخ

تصدر كبار السن من السيدات والرجال المشهد الانتخابي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حيث حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في الساعات الأولى، فيما شهدت بعض اللجان إقبالًا كثيفًا من الناخبين.

وحرص متطوعون، أمام اللجان المختلفة، على اصطحاب كبار السن إلى لجانهم الانتخابية، فيما حرص آخرون على استخراج اسم الناخب ورقمه في كشوف الانتخابات، ومعرفة لجنته تسهيلًا على المواطنين في عملية التصويت.

وتركز الاقبال بكثافة بالقرى خاصة في مراكز البرلس وبيلا ودسوق وسيدي سالم وبرج البرلس والرياض ومركز كفرالشيخ والحامول، وظهر رجال وشباب وسيدات حزب مستقبل وطن فى الصورة بكثافة، وارتدى الشباب "تشيرتات" عليها شعار الحزب، وقاموا بتنظيم الدخول والخروج وتوجيه كبار السن من الرجال والسيدات إلى أماكن تصويتهم.

وفتحت اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ، أبوابها أمام الناخبين في أول أيّام انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تستقبل 585 لجنة فرعية، مليوني و350 ألف ناخبًا، وتضم المحافظة لجنة عامة، و585 مركزًا انتخابيًا، وسط وجود مكثف من قوات الجيش والشرطة، واتباع الإجراءات الاحترازية.