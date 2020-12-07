هتاف تحيا مصر و"سليفي" الناخب مع بطاقة الانتخابات في لجان الغربية

حرص الشباب المشارك في سباق انتخابات مجلس النواب خلال جولة الإعادة على ارتداء الماسكات والتقاط الصور برفقه ذويهم وأنصار المرشحين أمام ابواب اللجان، إلى جانب صورة "سلفي" مع بطاقه الترشيح أثناء الإدلاء بأصواتهم لاختيار المرشح بنطاق مركز المحلة وردد بعضهم عبارة "تحيا مصر وهنكمل المشوار".

وترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، لمتابعة سير العملية الانتخابية لمرحلة الإعادة في انتخابات مجلس النواب في يومها الأول بحضور اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، اوكافة الجهات الأمنية والخدمية، حيث تم التأكد من تواجد جميع القضاة والمستشارين والموظفين في اللجان العامة والفرعية.

وأوضح المحافظ أنه تم فتح جميع اللجان لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في ميعادها المحدد، مشيراً إلى انعقاد غرفة العمليات المركزية على مدار يومي الانتخاب وتواصلها مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن المديريات وكافة الأجهزة المعنية داخل نطاق المحافظة.

يذكر أن محافظة الغربية يتنافس بها ٢٨ مرشح فردي على ١٤ مقعد ، وذلك داخل ٦٦١ مقر انتخاب بها ١١٥٩ لجنة فرعية تحتوى على ٣ مليون و ٤٥١ ألف و ٣٣١ صوت انتخابي.وجدير بالذكر أن محافظ الغربية أعلن عن تلقي ١٣٩ ألف و ٥٤٦ طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي ٨٨٩ مليون و ٥٨٤ ألف جنيه، وذلك عقب مد فترة التصالح لنهاية العام الجاري، حرصاً على تقنين أوضاع أكبر عدد من المواطنين.

وأوضح المحافظ أن مد فترة التصالح حتى نهاية العام سيزيد من عدد المواطنين الراغبين في التصالح خاصة أن المحافظة قد قدمت كافة التسهيلات من أجل حث المواطنين الجادين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪ ، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى ب ٥٠ جنيه في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى ٣١ / ١٢ /٢٠٢٠، مؤكداً أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.