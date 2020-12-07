محافظ الغربية: تأخر فتح أبواب 5 لجان أمام الناخبين

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن 5 لجان تأخرت عن فتح أبوابها أمام الناخبين في الموعد المقرر، مشيراً إلى انعقاد غرفة العمليات المركزية على مدار يومي الانتخاب وتواصلها مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن المديريات وكافة الأجهزة المعنية داخل نطاق المحافظة.

وترأس المحافظ، غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، صباح اليوم، لمتابعة سير العملية الإنتخابية لمرحلة الإعادة في انتخابات مجلس النواب في يومها الأول وذلك بحضور اللواء عصام الشيخ ممثل وزارة الدفاع ، اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، العقيد أيمن فكري المستشار العسكري بالغربية، وكافة الجهات الأمنية والخدمية، حيث تم التأكد من تواجد جميع القضاة والمستشارين والموظفين في اللجان العامة والفرعية.

يذكر أن محافظة الغربية يتنافس بها 28 مرشحا فرديا على 14 مقعدا في 661 مقر انتخاب بها 1159 لجنة فرعية يصوت بها 3 ملايين و 451 ألف و331 صوت انتخابي.