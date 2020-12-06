محافظ الغربية يحث المواطنين على المشاركة بجولة الإعادة بالانتخابات

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استعداد المحافظة الكامل لإجراء جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية التي تضم 13 محافظة، موضحًا أن عمليات التطهير والتعقيم مستمرة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأضاف "رحمي"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "extra news"، أن هناك استمرار لعمليات التنسيق بين الجهات المعنية الممثلة في الصحة وهيئة الإسعاف وقوات الحماية المدنية والشرطة والقوات المسلحة من أجل تأمين العملية الانتخابية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وناشد محافظ الغربية، المواطنين بالنزول والمشاركة حتى يكون ختام ناجح لهذا الموسم الانتخابي، مشيرًا إلى أنه قام بالمرور على معظم اللجان لتوفير كافة سبل الراحة لكل العناصر المشاركة في الانتخابات، فضلًا عن أن هناك غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المحافظة، فضلًا عن وجود 12 غرفة فرعية لمتابعة سير الانتخابات.

وتفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الأحد، في جولة ميدانية له، عددا من المقار الانتخابية بحي أول وثان طنطا ومدينة قطور وكفر الزيات وبسيون، للاطمئنان علي جاهزية المقار الانتخابية، قبل بدء عملية التصويت غدا، وبدأت الجولة بتفقد مدارس الإمام الشافعي، أم المؤمنين، طنطا الثانوية بنات، طنطا الإعدادية، غياث الدين الرسمية للغات، سعيد العريان، الجلاء الصناعية ومعهد فتيات طنطا الثانوي.

وانتقل المحافظ لتفقد المقرات الانتخابية بمدينة قطور، حيث تفقد المقر الانتخابي بمركز الشباب والإدارة الزراعية بقطور، كما تفقد المقر الانتخابي لمعهد كفر الزيات الإعدادي الثانوي الأزهري، ومدرسة عمر بن الخطاب، ومدرسة صلاح الدين الإبتدائية بمدينة كفر الزيات.

ووجه رحمي، بتوفير كافة وسائل الراحة للناخبين مع وجود كراسي متحركة بكل لجنة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المقار.