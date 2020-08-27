محافظ مطروح: تجنيب النجوع والمباني الحكومية في قرار تخصيص ميناء جرجوب

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن اللجنة المشكلة للمعاينة الميدانية لمدينة النجيلة قررت تجنيب المصالح الحكومية والتجمعات السكنية من نطاق القرار الجمهوري رقم 449 لسنة 2018، والخاص بنطاق أراضي منطقة ميناء جرجوب.

وذكر المحافظ أن قرار اللجنة جاء استجابة لمطلب محافظة مطروح، بمراعاة النجوع والتجمعات داخل حدود القرار الجمهوري، لتوصيل المرافق الأساسية لها والتيسير على المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ مطروح، اليوم الخميس، مع جميع الأجهزة المعنية بتخطيط مدينة النجيلة من المدنيين والقوات المسلحة، بحضور المهندس إبراهيم الحفيان مدير عام التخطيط العمراني بمحافظة مطروح، وممدوح أنور رئيس مدينة النجيلة، والعميد ياسر عامر رئيس مدينة براني، ومديري الإدارات المعنية، وممثلي القوات المسلحة والمساحة المدنية.

وأكد المحافظ، استمرار أعمال اللجنة، حيث استعرض جميع الآراء وتأكد من رفع التجمعات.