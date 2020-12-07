استقرار الدولار وتراجع العملات الأوروبية في منتصف تعاملات اليوم

واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه في كل البنوك وشركات الصرافة، في منتصف التعاملات اليومية، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.

وجاء 25 بنكًا في مقدمة البنوك التي تبيع وتشتري الدولار بأعلى سعر، منها كريدي أجريكول، والبركة، والأهلي الكويتي -بيريوس، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، والمصري الخليجي، وقناة السويس، وعودة، والكويت الوطني، والمصري لتنمية الصادرات، والتنمية الصناعية، وأبو ظبي التجاري، والإمارات دبي الوطني، والمصرف العربي الدولي، والأهلي المتحد، والتعمير والإسكان قطر الوطنى ، فيصل الاسلامي، وذلك بـ15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، فيما باع بنكا الأهلي المصري ومصر الدولار بأقل سعر، بـ15.60 جنيه للشراء، 15.70. جنيه للبيع.

فيما تراجعت أسعار العملات الأوروبية في منتصف التعاملات في البنوك وشركات الصرافة مقابل الجنيه، وسجّل اليورو تراجعًا بقيمة 3 قروش، مقارنة بأمس، وسجل أعلى سعر للشراء في بنوك كريدي أجريكول، والاستثمار العربي، والعقاري المصري العربي، والتنمية الصناعية، وأبوظبي الأول، وقطر الوطني بـ18.93 جنيه.

كما سجل سعر شراء الجنيه الإسترليني تراجعًا في منتصف التعاملات اليومية، بقيمة 5 قرش ليستقر عند 20.95 جنيه في بنك الاستثمار العربي.