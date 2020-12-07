سعر الدولار اليوم الاثنين 7-12-2020 في مصر: مستقر مقابل الجنيه

شهد سعر الدولار استقرارًا مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 7 ديسمبر الحالي، لتواصل بذلك العملة الأمريكية استقرارها للأسبوع الثاني على التوالي في البنوك وشركات الصرافة.

وترصد "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية للمتابعين والقراء، متوسط سعر الصرف في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر لبيع وشراء الدولار بـ15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع في البنوك الآتية: "كريدي أجريكول، والبركة، والأهلي الكويتي -بيريوس، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، والمصري الخليجي، وقناة السويس، وعودة، والكويت الوطني، والمصري لتنمية الصادرات، والتنمية الصناعية، وأبو ظبي التجاري، والإمارات دبي الوطني، والمصرف العربي الدولي، والأهلي المتحد، والتعمير والإسكان".

فيما سجّل أقل سعر بـ15.60 جنيه للشراء، 15.70. جنيه للبيع في بنكي الأهلي المصري ومصر.

وكان علي الحريري، نائب رئيس شعبة الصرافة بالغرف التجارية، قال إنَّ حائزي الدولار في البنوك أصبح لديهم اتجاهًا إلى تنوع إيداعاتهم باليورو والجنيه المصري، وذلك على الرغم من تراجع سعر الفائدة.

وأضاف نائب رئيس شعبة الصرافة بالغرف التجارية، أنَّ مؤشر الدولار هبط بنحو 2.5 خلال شهر نوفمبر الماضي، الأمر الذي جعل المستثمرون متحمسون لنتائج التجارب الواعدة للقاحين رئيسيين محتملين، ما قد يكونا سببًا في القضاء على وباء فيروس كورونا.

وخلال 11 شهرًا ماضية، تسببت الانخفاضات المتتالية في سعر صرف العملة الأمريكية إلى فقدانه لنفوذه وسيطرة تربعه على سوق العملات، إذ أدّى انخفاض الدولار خلال الأشهر الماضية، إلى إثارة قلق ومخاوف مكتنزي الدولار،

أسعار العملات العربية والأجنبية

ومن أسعار العملات العربية استقر سعر الدرهم الإماراتي عند 4.25 جنيه كأعلى سعر شراء في بنوك بلوم، وعودة، والمشرق، و"hsbc"، وقطر الوطني.

كما سجل سعر الريال السعودي أيضًا استقرارًا عند 4.16 جنيه كأعلى سعر للشراء في بنوك بلوم، وقطر الوطني المصرف العربي الدولي، و"hsbc"، والمشرق.

وبالنسبة للعملات الأوروبية فقد سجّل اليورو ارتفاعًا بقيمة قرشين، مقارنة بأمس، وسجل أعلى سعر للشراء في بنك الإمارات دبي الوطني بـ18.96 جنيه، أما الجنيه الإسترليني فسجّل ارتفاعًا بقيمة قرش واحد عند 21 جنيهًا، في بنك الإمارات دبي الوطني.