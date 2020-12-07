إزالة اللافتات وتركيب كشافات إنارة بشوارع قرى الغنايم والبداري بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار تنظيم حملات للنظافة والتجميل ورفع كفاءة كشافات الإنارة بالطرق والميادين واستبدال التالف منها وإزالة كافة اللافتات المخالفة، ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والقضاء على كافة الظواهر السلبية وتحقيق الانضباط للشوارع وظهورها بالمظهر الحضاري الذي يليق بمحافظة أسيوط العريقة.

وفي سياق متصل نظمت الوحدات المحلية بمراكز وأحياء المحافظة حملات لتحسين منظومة النظافة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ففي الوحدة المحلية لحي غرب، برئاسة محمد بشير، تم شن حملة مكبرة بمشاركة نواب الحي ومسئولي قسمي الإشغالات والكهرباء لإزالة كافه الإعلانات واللافتات المخالفة أعلى أعمدة الإنارة وتغطية الأجزاء المكشوفة من الأعمدة ورفع كافه الاشغالات من الشوارع.

كما تم تنفيذ حملة نظافة بمركز البداري تحت إشراف محمد حسن، رئيس مركز ومدينة البداري بواسطة معدات النظافة والحملة الميكانيكية وتم رفع ما يقرب من 24 طنا من المخلفات بقرية النواورة فضلا عن متابعة إنشاء الحوائط الخرسانية لتجميع المخلفات والقمامة بقرية العقال القبلي ومتابعة صيانة وتركيب كشافات ليد بنزلة عزيز وذلك ضمن خطة المركز الموضوعة مسبقًا للنظافة وتحسين مستوى البيئة في القرى.

وفي مركز الغنايم ترأس محمد علي، نائب رئيس مدينة الغنايم حملة نظافة مكبرة لعدة شوارع بالمدينة أسفرت عن رفع ما يقرب من 7 أطنان مخلفات وقمامة خلال حملات صباحية ومسائية بواسطة عمال معدات الحملة الميكانيكية للمركز.