صحة أسيوط: مواصلة تفعيل وحدة الرقابة الداخلية للارتقاء بجودة الخدمة

أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه لا تهاون في محاسبة أي مسؤول كبير أو صغير يثبت تقصيره في مهام وواجبات ومقتضيات العمل، مشددا على ضرورة استمرار و تفعيل وحدة الرقابة الداخلية في المديرية،والمرور المستمر على كافة المنشآت في مختلف الأوقات.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده وكيل الوزارة، بالأمس، لتفعيل وحدة الرقابة الداخلية في المديرية وتكليف الدكتور عصام نبيل مديرا لوحدة الرقابة الداخلية بالمحافظة خلفا للدكتور محمد فوزي الذي تم ترقيته لتولي منصب مدير الوحدة بوزارة الصحة وبحضور المعتصم بالله السيوطي مساعد مدير وحدتي الرقابة الداخلية وشئون مقدمي الخدمة بالمحافظة.

وشدد وكيل الوزارة خلال اللقاء على أهمية وحدة الرقابة الداخلية في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، والقيام بالإجراءات التصحيحية اللازمة باستمرار، وتعزيز روح المسؤولية.

وأشار إلى أن أعضاء فريق الرقابة الداخلية، تم تكليفهم رسميا بالمرور على جميع المنشآت داخل المحافظة، ومتابعة تلافى السلبيات وحصر أى مخالفات أو تقصير في تقديم الخدمة الصحية بالمحافظة، مع بحث مشاكل متلقى الخدمة وتذليل أى عقبات تواجههم، مع المتابعة الأسبوعية مع وكيل الوزارة بصفة شخصية.

ويشغل الدكتور عصام نبيل منصب مدير إدارة التفتيش الفني بصحة أسيوط ومدير وحدة شئون مقدمي الخدمة بالمحافظة والتي أنشئت بقرار وزاري تتبع مكتب وزيرة الصحة وتكليفه بمنصب مدير وحدة الرقابة الداخلية والتي أنشئت بقرار رئيس مجلس الوزراء وتتبع مساعد الوزير للرقابة والمتابعة ولها الحق في فحص أي شكاوى ترد إليها في أي جهة تختص بصحة المواطن سواء مستشفيات الصحة أو الجامعة، بينما السيوطي يشغل نائب مدير إدارة المتابعة ومساعد مدير وحدتي الرقابة الداخلية وشؤون مقدمي الخدمة بالمحافظة.