محافظ أسيوط يناقش مشكلات مياه الشرب والصرف واحتياجات القرى مع الشباب

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط 80 شابًا وفتاة من شباب قرى ومراكز المحافظة، ضمن لقاءاته الاسبوعية بالشباب التي تعقد بديوان عام المحافظة للوقوف على المشكلات واحتياجات قرى ومراكز المحافظة وإيجاد الحلول العاجلة لها بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة.

بدأ اللقاء بالسلام الوطني ثم كلمة ترحيب من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جدد فيها مناشدته لشباب المحافظة وجميع مؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق والتعاون مع كافة القطاعات التنفيذية بالمحافظة وتفعيل المشاركة المجتمعية بالقرى والنجوع لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى حل للمشكلات التي تواجه المواطنين معلنًا استمرار عقده اللقاءات مع شباب قرى ومراكز المحافظة وبحضور القيادات التنفيذية لمناقشة وإيجاد الحلول للمشكلات المجتمعية وتوحيد الجهود لاستكمال مشروعات التنمية والبناء بقرى ومراكز المحافظة.

وخلال اللقاء، استعراض بعض مقترحات واحتياجات قرى مركز ومدينة ساحل سليم بحضور العشرات من شباب المركز كما تم استعراض بعض شكاوى الشباب ومقترحاتهم لتحسين الخدمات المقدمة لهم في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بقرى ومراكز المحافظة.

وقال محافظ أسيوط إن اللقاء ناقش وضع الحلول والمقترحات لحل مشكلة الباعة الجائلين بمركز ساحل سليم وتطوير سوق المركز بالتنسيق بين كافة الجهات التنفيذية فضلًا عن دراسة إنشاء كوبرى علوي بعرض 8 أمتار أعلى مصرف البداري الرئيسي لخدمة أهالي القرى المجاورة بالإضافة لاستعراض بعض مشروعات الرصف الجارى تنفيذها بمركز ساحل سليم فضلا عن استعراض الموقف التنفيذى لمشروع الصرف الصحي المتكامل لمركزى البدارى وساحل سليم ومعدلات التنفيذ والتي سيتم الانتهاء من منها خلال بضعة أشهر ليتم تشغيل المشروع بكامل قوته قرى المركزين.

وأشار المحافظ إلى التنسيق مع كافة رؤساء المراكز والأحياء لتوفير قطع أراضي ببعض القرى لإقامة مشروعات ومحطات رفع صرف صحي ضمن خطة المحافظة لاستهداف القرى الأكثر احتياجًا وتنفيذ خطة التنمية المستدامة معلنًا وضع خطة عاجلة لنهو بعض مشروعات الصرف الصحي المتوقفة بمراكز البدارى وساحل سليم ومنفلوط والغنايم وديروط وتشغيلها خلال أشهر.

وفي نهاية الاجتماع أكد المحافظ على تكليفاته لرؤساء المراكز والأحياء بتسهيل الإجراءات ومتابعة صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة والتي بدأت أمس الأحد الموافق 6 ديسمبر وتستمر لمدة 10 أيام متواصلة وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا بالإضافة إلى تخصيص منافذ بكل مكتب بريد لذوي الهمم تسهيلًا لهم للحصول على مستحقاتهم المالية بسهولة ويسر.