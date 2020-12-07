التأمينات: 322 مليار جنيه إجمالي إيرادات الهيئة للعام المالي الحالي

عقد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بكامل هيئتة اجتماعه برئاسة اللواء جمال عوض رئيس مجلس الإدارة، حيث تم اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للهئية للعام المالى 2019/2020.

وأوضح رئيس الهيئة أن إجمالى إيرادات الهيئة عن العام المالى 2019/2020 بلغت 322.3 مليار جنيه مقابل 240 مليار عن العام المالى الماضى بنسبة زيادة قدرها 34.3%، بينما بلغت قيمة مصروفات الهيئة عن العام المالى 2019/2020، مبلغ 228.3 مليار جنيه مقابل 184.7 مليار جنيه عن العام المالى الماضى بنسبة زيادة قدرها 23.6%.

بدأت منافذ صرف المعاشات التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، استقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، صرف معاشات الشريحة الثالثة لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه، والبالغ عددهم 1.7 مليون قائم بالصرف، وذلك على مدار يومي الإثنين والثلاثاء 7 و8 ديسمبر.

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات، أنه تم إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي ATM، الصرف من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك نحو 10.5 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، يتقاضون معاشاتهم بتكلفة إجمالية تُقدر بـ18 مليار جنيه.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه تم توفير مندوبي البنوك المصرية، داخل منافذ صرف الهيئة، بحيث يُمكن لصاحب المعاش والمستفيد الحصول على كارت ميزة، أثناء عملية الصرف، على أن يتم تنشيطها والصرف بها اعتبارا من الشهر التالي.

وتتيح تلك البطاقات لمستخدمها، إجراء عملية الشراء وسداد المستحقات الحكومية وجميع الخدمات المصرفية التي ينتجها البنك، مثل عمليات الإقراض.