دينا فؤاد عن دورها في "جمال الحريم": تخليت عن جمالي وتحديت نفسي

تشارك الفنانة دينا فؤاد، بمسلسل جديد يحمل اسم "جمال الحريم"، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشرت دينا فؤاد، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهان "انستجرام"، بوسترًا دعائيًا لمسلسلها الجديد "جمال الحريم"، الذي تشارك في بطولته بجانب النجمة اللبنانية نور وخالد سليم، ومن إنتاج شركة سينرجي، والمقرر عرضه قريبًا.

وظهرت الفنانة الشابة، على البوستر الدعائي، بشكل مختلف وجذاب، وخلفها أيادي تلتف حولها، في إشارة إلى أن العمل يحمل طابع الإثارة والتشويق، حيث تظهر بشخصية جديدة ومختلفة عليها تمامًا، لم تقدمها من قبل.

وقالت "فؤاد" عن دورها بـ"جمال الحريم"، في تصريحات صحفية، إنها تتحدى نفسها في العمل الدرامي الجديد وتتخلى عن جمالها وتظهر قدراتها التمثيلية خصوصًا وأن الدور يعتمد على التمثيل والانفعالات ويندرج تحت الأدوار المركبة والصعبة.

وأعربت، عن سعادتها بالشخصية وكذلك فريق العمل والمخرجة منال الصيفي، مؤكدة أن العمل تحت قيادة مخرجة واعية تفهم الممثل وتحبه شيء عظيم، موضحة أن أجواء العمل تتسم بالسعادة والحب بين كل الأبطال والبطلات.

وأبدت "فؤاد"، أمنياتها أن ينال العمل إعجاب جمهورها، خصوصًا وأنها تظهر بشكل مختلف، وتراهن على نجاحه بصورة كبيرة وقت وقت عرضه.

ويعد مسلسل "جمال الحريم" من الأعمال الدرامية المختلفة فى فكرته وشكله ومضمونه، ويدور فى إطار من التشويق والإثارة بالاختلاف عن نوعية الدراما السائدة.

المسلسل من إنتاج شركة سينرجى، بطولة نور، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي.

وظهرت دينا فؤاد، خلال شهر رمضان الماضي، خلال أحداث مسلسل الاختيار، حيث جسدت شخصية زوجة الإرهابي هشام عشماوي، المسلسل بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم أسر ياسين، محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، ماجد المصري، إياد نصار، أحمد السقا، إخراج بيتر ميمي، سيناريو وحوار باهر دويدار.