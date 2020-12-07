إقامة القداسات بكنائس طنطا يومي الجمعة والأحد فقط لمواجهة كورونا

أعلنت مطرانية طنطا للأقباط الأرثوذكس بمحافظة الغربية، اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، اشتملت على قصر القداسات على قداسين يومي الجمعة والأحد فقط بإجمالي حضور 50 فردًا، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، في ضوء التزايد المستمر لأعداد الإصابات.

وشملت الاجراءات الكنسية المتخذة بالمطرانية، تعليق كافة الاجتماعات والأنشطة الخدمية لحين اشعار آخر، وبالنسبة لتسابيح كيهك فإن الكنائس التي بها خدمة البث المباشر تقام فيها الصلوات بحضور واحد فقط من الكهنة بالتبادل و5 شمامسة فقط دون حضور الشعب وتنقل الصلوات عبر موقع الكنيسة، أما الكنائس التي لا يوجد بها هذه الخدمة فتتوقف سهرات كيهك تماما.

وقالت المطرانية، في بيان رسمي، أن الأنبا بولا مطران الإيبارشية قرر توقف المحاضرات المجمعة للفرق بالكلية الإكليريكية على أن تستمر المحاضرات المنفصلة لكل فرقة بحضور عدد محدود، مع الاستمرار فيما سبق إعلانه من توقف لخدمات مدارس الأحد وصلوات الثالث والحميم.

يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بدأت اليوم الاثنين تطبيق القرارات الجديدة التي اتخذها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية لمواجهة تفشي فيروس كورونا بعد زيادة حدة الإصابات والوفيات في صفوف كهنة الكنيسة، على أن تطبق تلك القرارات لمدة شهر في إيبارشية البابا التي تشمل كنائس القاهرة والإسكندرية، مع ترك حرية تقرير ما تراه الإيبارشيات لكل مطران وأسقف.

وشملت الإجراءات الجديدة تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وجميع الأنشطة الخدمية إلى جانب تعليق خدمة القداسات تمامًا، ويمكن لكهنة كل كنيسة إقامة قداس واحد فقط أسبوعيًا بمشاركة ما لا يزيد عن خمسة شمامسة.

وقال بيان صادر عن الكنيسة، إنه في إطار متابعة تطورات الوضع الصحي، وتطورات انتشار فيروس كورونا المستجد، وتجنبًا للتجمعات، حمايةً لأبنائنا وللمجتمع، وبعد تزايد أعداد الإصابات والمتوفين من الكهنة والشعب تقرر العمل بما يلي بكنائس القاهرة والإسكندرية، حيث تقرر تعليق سهرات شهر كيهك تمامًا، والاكتفاء بمتابعة تسجيلات للسهرات المسجلة التي ستذاع على القنوات الفضائية المسيحية، إلى جانب إقامة صلوات الجنازات بكاهن واحد وشماس واحد فقط إلى جانب أسرة المتوفي ويفضل أن يكون ذلك في كنائس المدافن، كذلك إيقاف صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم حتى تتحسن الأوضاع.

ونوه البيان إلى أن الافتقاد سوف يقتصر فقط على الاتصال التليفوني، ويسمح بإتمام سري المعمودية والميرون بحضور أسرة المعمد فقط (4 أفراد)، كما تقرر أن تستمر الدراسة في الإكليريكيات والمعاهد والمراكز التعليمية بنسبة حضور 25%، ويلتزم الكهنة والشمامسة وجميع أفرد الشعب بإتباع وتطبيق التعليمات الاحترازية بكل دقة.

وأشار البيان إلى أنه بالنسبة لإيبارشيات الكرازة المرقسية يقرر الأب المطران أو الأسقف كلٌ في إيبارشيته بالاشتراك مع مجمع الكهنة ما يناسب الوضع الصحي بالإيبارشية.