كرم جبر: أتمنى استرداد مكانة الصحفي بالتعاون مع أعضاء "الشيوخ"

قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن أعضاء مجلس الشيوخ من الصحفيين والإعلاميين قادرون على تطوير المهنة، حيث يُنتظر منهم الكثير في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الإعلام ليس فقط نظريات ولكن تطبيقات عملية يمتكلها أبناء المهنة، وهذا التزاوج هو الذي سيأخذ الإعلام المصري للأمام.

وتابع رئيس "الأعلى للإعلام" موجهًا كلامه للصحفيين من أعضاء مجلس الشيوخ الذين كرمتهم الهيئة الوطنية للصحافة، قائلًا إن "كل إنسان تم اختياره له حيثية واسم ومكانة، وسيكون إضافة كبيرة، حتى لو لم يكن لمجلس الشيوخ سلطات على الصحافة".

وأكد جبر أن هناك تعاونًا وثيقًا بين الهيئات الثلاثة، مضيفًا: "أطلقنا مبادرات وعالجنا مشاكل وأزمات، وهذا التنسيق مستمر، وأتمنى أن يكون هناك تعاون مع نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين وأعضاء مجلس الشيوخ".

وتابع: "أتعشم في الفترة المقبلة أن نسترد هذه المكانة الكبيرة، فالصحفي المصري حينما كان يذهب لدولة عربية كان له مكانة كبيرة، وتعلمنا أن السبق الصحفي الكاذب انتحار مهني، كما أن الإعلام له دور في قيادة الرأي العام، متصدقوش الكلام اللي بيقول إن الاعلام ملوش دور، إذ كان له دور كبير وخط دفاع مهم جدًا للدولة مثلما حدث في تغطية الأمطار".

واقترح رئيس الأعلى للإعلام الدعوة لمؤتمر عن "كيف يكون هناك قنوات تواصل مع وسائل التواصل الاجتماعي لنؤثر فيهم ويؤثروا فينا".

كانت الهيئة الوطنية للصحافة كرمت مجموعة من الصحفيين، بمقر الهيئة، وذلك "في إطار خطة لدعم وتشجيع شباب الصحفيين"، بحسب بيان عنها، وأوضحت الهيئة في بيانها، أن المكرمين هم الذين تم اختيروا من قبل لجنة تقييم وتطوير الأداء المهني برئاسة الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو الهيئة، بشأن الأداء الصحفي المتميز أثناء انتخابات مجلس الشيوخ 2020.