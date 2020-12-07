السيسي يهنئ الشعب الفرنسي بأعياد الميلاد: أتمنى سنة سعيدة للجميع

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتحية والتقدير والاحترام والتهنئة بأعياد الميلاد للشعب الفرنسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، متمنيًا سنة سعيدة للجميع.

وأضاف السيسي، خلال حديثه بفاعليات القمة المصرية الفرنسية، المنعقدة بقصر الإليزيه بفرنسا، "أتوجه لكم بخالص الشكر على دعوتكم الكريمة لزيارة بلدكم الصديقة وأعرب عن تقديري لكرم الضيافة والحفاوة التي لقيناها منذ وصولنا لباريس، ما يؤكّد ما يجمع بين بلدينا من علاقات ذات طبيعة استراتيجية وصداقة ممتدة على الأصعدة كل وتوافر إرداة سياسية قوية للارتقاء بها لآفاق أرحب حيث شهدت أفق التعاون الثنائي السنوات الماضية خطوات نوعية في جميع المجالات، كما يجرى التشاور والتنسيق بيننا بصورة منتضظمة ودورية إزاء القضايا محل الاهتمام المتبادل إقليميًا ودوليًا".