"عربية البرلمان": المجتمع الدولي مطالب بتنفيذ رؤية مصر وفرنسا للسلام

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن الزيارة الحالية للرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة الفرنسية باريس، وضعت رؤية شاملة وواضحة بين القاهرة وباريس، في ما يتعلق بمستجدات القضية الفلسطينية وسُبل إحياء عملية السلام، بعد التوافق المصري الفرنسي على تركيز على التنسيق المشترك بين البلدين خلال الفترة المقبلة مع الشركاء الدوليين، لإعادة مسار المفاوضات بين الطرفين من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية.

وقال "أباظة"، في بيان له، اليوم الاثنين، إن العالم كله أصبح على وعي وإدراك كاملين بأن الرئيس السيسي خلال زياراته ومباحثاته مع مختلف القادة والزعماء والرؤساء على مستوى العالم يعطي ملف قضية السلام بالشرق الأوسط أولوية قصوى، وذلك انطلاقاً من الدور التاريخي والمحوري الذي تقوم به مصر لتحقيق الاستقرار داخل منطقة الشرق الأوسط، والذي يبدأ من إنهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف النائب أن مصر قيادة وحكومة وشعباً لن يهدأ لها بال حتى يحصل الفلسطينيون على جميع حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مطالباً المجتمع الدولى بصفة عامة والأمم المتحدة ومجلس الأمن، بالإسراع في اتخاذ الخطوات التنفيذية على أرض الواقع لإحياء مسار المفاوضات وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني.