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السيسي: أطمئن الفرنسيين كورونا في شرم الشيخ والغردقة قد تكون منعدمة

كتب:

نرمين عفيفي
02:01 م | الإثنين 07 ديسمبر 2020
الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي

الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر تتعامل مع فيروس كورونا، ومعدلات الإصابة بالموجة الأولى والثانية هي معدلات جيدة جدا قياسا بما يحدث في العالم كله، "بطمن كل الأصدقاء الفرنسيين أن الإصابات في شرم الشيخ والغردقة قد تكون منعدمة، معندناش كورونا هناك".

وأضاف السيسي خلال حديثه بفاعليات القمة المصرية الفرنسية، المنعقدة بقصر الإليزيه بفرنسا، أن "اشدت للرئيس على قرار استئناف الرحلات السياحية بين البلدين اعتبارا من 4 أكتوبر الماضي، وفي هذا السياق تبادلنا الرؤى حول التداعيات الصحية والاجتماعية حول فيروس كورونا".

 

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