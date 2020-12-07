السيسي: أطمئن الفرنسيين كورونا في شرم الشيخ والغردقة قد تكون منعدمة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر تتعامل مع فيروس كورونا، ومعدلات الإصابة بالموجة الأولى والثانية هي معدلات جيدة جدا قياسا بما يحدث في العالم كله، "بطمن كل الأصدقاء الفرنسيين أن الإصابات في شرم الشيخ والغردقة قد تكون منعدمة، معندناش كورونا هناك".

وأضاف السيسي خلال حديثه بفاعليات القمة المصرية الفرنسية، المنعقدة بقصر الإليزيه بفرنسا، أن "اشدت للرئيس على قرار استئناف الرحلات السياحية بين البلدين اعتبارا من 4 أكتوبر الماضي، وفي هذا السياق تبادلنا الرؤى حول التداعيات الصحية والاجتماعية حول فيروس كورونا".