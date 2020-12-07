تامر حسين أفضل شاعر غنائي في 2020 بمهرجان "نجم العرب"

أعرب الشاعر الغنائي تامر حسين، عن سعادته بشأن تكريمه في مهرجان نجم العرب، وحصوله على جائزة أفضل شاعر غنائي عام 2020.

وكتب تامر حسين، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "تمت دعوتي من إدارة مهرجان نجم العرب لاستلام جائزة أفضل شاعر غنائي لعام 2020 يوم السبت المقبل بإذن الله".

وأشار تامر حسين، إلى أن تكريمه يتم على مجمل أعماله التي قدمها خلال 2020، منها "ألبوم سهران للفنان عمرو دياب، والذي قدم خلاله عدد من الأغنيات منها سهران، مكانك في قلبي، حايعيش يفتكرني، جامدة بس، قدام مرايتها، يوم تلات، يابلدنا ياحلوة، أماكن السهر".

ومن بين الأعمال التي قدمها الشاعر تامر حسين "خطيرة للفنان رامي صبري، تترات مسلسلات بخط الإيد، أغنية بطلة حدودتك، غناء جنات والملحن وليد سعد، وتتر مسلسل إلا أنا، أغنية حانعيش ونشوف، غناء لينا شماميان".

ومن بين أعماله أيضا: "تتر مسلسل فرصة تانية، أغنية غريب الحُب للفنان رامي صبري، تتر مسلسل سلطانة المُعز، أغنية اتحاربت للفنانة نوال الزغبي، تتر مسلسل سكر زيادة، أغنية العُمر، غناء الفنانة نانسى عجرم، وأغنية ده اللي عليه الطلب للفنان حميد الشاعري، وأغنية فهمت قصدك، للفنانة جنات، وأغنية لو ترضهالي ياحبيبي للفنان عبد الفتاح الجريني، وبألف سلامة لتامر حسني، قولني كلام".

واختتم الشاعر تامر حسين، كلامه قائلًا: "شكراً لكل من دعمني بالتصويت من كل أنحاء الوطن العربي".

ويعد الشاعر الغنائي تامر حسين، أكثر الشعراء استحواذا على تأليف أغنيات ألبومات الفنان الكبير عمرو دياب، واختيار أغنيته الجديدة "سهران" عنوانا لألبومه الجديد.

وأغنية "سهران" هي سادس أغنية يختارها دياب لتكون عنوانا لألبوماته الكاملة، التي بدأت بأغنية "وياه" عام 2009، ثم "بناديك تعالى" عام 2011، و"الليلة" عام 2013 و"شفت الأيام" عام 2014، و"أحلى وأحلى" عام 2016.

وتساوى تامر حسين مع الشاعر الراحل مجدي النجار الذي قدّم 6 أغنيات لعناوين ألبومات دياب، بدأت عام 1986 بأغنية "هلا هلا"، و"ميال" عام 1988، وأغنية "متخافيش" عام 1990، وأغنية "حبيبي" 1991، وأغنية "أيامنا" عام 1992، وأغنية "يا عمرنا" عام 1993، ورحل النجار عن عالمنا عام 2014.